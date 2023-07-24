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有志半導體產業的新人看過來 聯電設備學院教你練好降龍18掌

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電成立設備學院，讓新人學會降龍18掌，助新人提升專業能力及自信心。圖/聯電提供
聯電成立設備學院，讓新人學會降龍18掌，助新人提升專業能力及自信心。圖/聯電提供

聯電（2303）為了讓新人能加快進入半導體進程，成立設備學院，讓新人學會降龍18掌，助新人提升專業能力及自信心。截至2023年4月底已開立12梯基礎課程，約150人完訓。進階課程今年也會陸續推出。

聯電強調，現在設備工程師的背景多元，已不再是傳統電子、電機、機械相關科系畢業，學用不免出現落差。即使新人念的是相關科系、甚或有過業界經驗，但半導體製程進展快速，學校教育或過去的經驗未必能趕上最新世代的規格。此外，以往由各單位自行培訓新進工程師，運用OJT(On the Job Training)及機會教育，較為片面及零散地傳授基礎概念與相關技能。因此，當新人缺乏應用知識，學習便容易產生吸收障礙，而對機台的機能、機制的掌控力不足也容易衍生挫敗感。

為了降低新人「還沒紮穩馬步，就得操練降龍18掌」的情況，設備學院的課程奠基於既有的新人訓練上，延展出更深入與細膩的作法，為的是讓新人先把所有的基本功學好，打好基礎、信心滿滿迎接產線的各種挑戰。

設備學院除了整合聯電各廠的訓練材料製作標準化的教材與教具，更由平均年資15年以上專業人員擔任授課講師，包括5位專任講師、7位模組兼任講師、與1位業師，以系統化、標準化、專業化的原則設計多元的課程，藉由動手實作、學習考核等流程確保新人有所吸收，靈活運用符合工作需求的專業能力，並建立能獨當一面的自信心。

為了擴大課程的深度與廣度，並更加貼合現場應用，整體訓練規劃以「應用領域」及「學員資歷」兩大面向作為發展核心。以「應用領域」來說，分成FAB基礎課程、ERI專業課程、FOC基礎課程、FAB進階課程四個不同階段。資歷端也分成四組，分別是一年以下設備工程師（含實習生）、PM助理工程師、3年以下工程師、6年以下工程師，依照其所需加強的本職學能來設計課程。基本上，報到一年內的設備新人都需要參與基礎課程，截至2023年4月底已開立12梯，約150人完訓。而進階課程則於2023年陸續推出，內容包括自主維修技術、各模組需求等進階項目，讓設備工程師能順利接軌更深一層的機台操作原理及維修技能。

未來，聯電設備學院預計在一年內培訓600位設備工程師，並自2023年起推廣至聯電集團海內外其他廠區。希望藉由過程中的課程及經驗傳承，成就更多聯電工程師的職涯成長，並在強化公司競爭力之餘，也能進一步回饋台灣半導體業的產業發展。

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