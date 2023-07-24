西門子Aprisa台北研發中心啟用 加強客戶合作

西門子數位化工業軟體台北新辦公室啟用，新辦公室同時作為旗下Aprisa在台灣的核心研發中心，強化在地研發能力及與客戶的合作。

西門子EDA副總裁、台灣暨東南亞區總經理林棨璇表示，隨著半導體設計日益複雜，自動化布局和繞線（place-and-route）技術是先進半導體的核心所在。西門子EDA持續引進並開發滿足台灣市場需求的電子設計自動化（EDA）技術，協助客戶克服IC設計挑戰。

林棨璇說，西門子EDA台灣新辦公室啟用，展現對Aprisa產品的信心和對台灣市場的決心，還有對客戶與夥伴的承諾；預期將發揮連接能力和研發能力，與客戶攜手為台灣半導體產業發展注入新的能量。

Aprisa是西門子於2020年收購的布局和繞線解決方案，技術有助於增強IC產品效能，並縮短整體設計專案的時間，已經通過台積電、三星（Samsung）等晶圓代工廠先進製程的技術認證。

自收購以來，台灣Aprisa的研發團隊已擴大3倍，包括軟體開發人員、產品工程師和晶圓代工支援團隊，可為台灣客戶提供即時的技術支援與服務。新研發中心將聚集Aprisa在台全部團隊，強化在地研發能力，為客戶提供創新平台，協助在地產業發展。