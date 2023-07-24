快訊

女足世界盃開踢！女性運動賽事更平等了嗎？

一年學費10萬起跳！法國「政治神童」任教育部長 意外揭菁英私校面紗

【早晨財經速解讀】 利空出盡？外資調高台積目標價 超級央行周來襲 聯準會最後一次升息？

永豐投顧：等待財報 看季線支撐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

短線雖然看到月線與整數關卡的支撐，但是趨勢上已偏空，且技術指標不利，籌碼凌亂。再者台美財報接連公布，且7月26日是FOMC利率決議，基本面變數多，也是建議觀望。

上周股拉回，確立17,300點以上高檔壓力區，而且此次交易量更大，所以累積籌碼更多，突破更難。就走勢看，上周五雖然拉出下影線與守住17,000點，但是技術指標已見敗象，加以市場短線心態盛行，這波當沖比例已出現50%以上的情況，市場短線熱度更勝當年航海王的往事，故不宜貿然下結論。

上周美股財報暖身，但是Netflix與Tesla出師不利，顯示股價已高，市場對於財報品質的要求也變高，本周有更多科技股財報上場，同樣的情節也會上演。事實上，上周NASDAQ與費城半導體初露敗象，很可能因應財報而順勢降溫，其中7月25日微軟、谷歌與7月27日的英特爾、KLA的財報最關鍵，對台股的影響性最大，前者關係大家對於AI的預期，後者則是半導體市場景氣，必須注意。

上周除了台積電調降財測，經濟部也公布6月外銷接單，年減達到25%，這顯示股市一隅的熱鬧不能掩蓋整體環境的寒冷，而且訂單衰退有全面性，各地域基本都是同步衰退，這凸顯目前股價與景氣的乖離。另一方面，在美股財報公布後，7月下旬至8月上旬將是台股重要公司財報與法說旺季，從台積電（2330）的表現可以預期台股財報也不甚樂觀，故股價下調機會大。

財報 台積電 台股

延伸閱讀

台股第3季溫和向上 電子可持續觀察終端銷售

月底前186家發放股息…台股6,000億活水 來了

台積電攻AI 掀散熱革命

勞動基金上半年估賺3,500億 去年虧損全數回補

相關新聞

半導體風雲／台積研發中心召8千精兵 台灣貝爾實驗室如何成為全球布局後盾？

台積電在新竹寶山興建的全球研發中心，本周五將舉行完工啟用典禮，台積電計畫將此研發中心，打造成台灣貝爾實驗室，致力於更先進製的半導體製程及各項前瞻技術的基礎研究。估計號召8000名研發人員，這群研發大軍將成為台積啟動全球布局的強大後盾。 這是台積創立36年來，在投入自主研發上重大的里程碑，台積將邀請創辦人張忠謀參加剪綵，總統蔡英文也將蒞臨致詞，見證台積電為台灣半導體產業持續做出重大的貢獻。張忠謀本月剛好度過92歲大壽，台積電刻意在他生日月舉辦盛大的落成啟用典禮，無疑是公司送他的生日大禮。...

台積研發支出 贏過三星、英特爾

台積電將即將落成啟用的研發中心自詡為為台灣的貝爾實驗室，除了藉此擴大台積電技術領先和差異化優勢，也要為半導體產業創造更大...

台積電攻AI 掀散熱革命

台積電衝AI伺服器應用，散熱技術同步精進，繼先前引入「浸潤式冷卻高效運算電腦機房」後，近期傳出再攜手高力、技嘉、雙鴻等台...

IC設計業示警 旺季落空

台積電上周於法說會釋出後市保守展望後，IC設計業下半年業績走勢也不容樂觀，包括手機、消費性電子等大宗應用品項都難逃衝擊。...

景氣能見度低 IC設計廠投片量不樂觀

晶圓代工業下半年展望黯淡，今年全年難逃度小月。IC設計業者透露，目前除了台積電仍堅守價格之外，其他晶圓代工廠都已有不同程...

劉揚偉盯夏普 兩周二度赴日

為了擺脫夏普業外投資的不確定性影響，鴻海董事長劉揚偉「拚了」！繼本月初以最大股東身分親赴日本夏普總部，與夏普高層及員工面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦