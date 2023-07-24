永豐投顧：等待財報 看季線支撐

短線雖然看到月線與整數關卡的支撐，但是趨勢上已偏空，且技術指標不利，籌碼凌亂。再者台美財報接連公布，且7月26日是FOMC利率決議，基本面變數多，也是建議觀望。

上周股拉回，確立17,300點以上高檔壓力區，而且此次交易量更大，所以累積籌碼更多，突破更難。就走勢看，上周五雖然拉出下影線與守住17,000點，但是技術指標已見敗象，加以市場短線心態盛行，這波當沖比例已出現50%以上的情況，市場短線熱度更勝當年航海王的往事，故不宜貿然下結論。

上周美股財報暖身，但是Netflix與Tesla出師不利，顯示股價已高，市場對於財報品質的要求也變高，本周有更多科技股財報上場，同樣的情節也會上演。事實上，上周NASDAQ與費城半導體初露敗象，很可能因應財報而順勢降溫，其中7月25日微軟、谷歌與7月27日的英特爾、KLA的財報最關鍵，對台股的影響性最大，前者關係大家對於AI的預期，後者則是半導體市場景氣，必須注意。

上周除了台積電調降財測，經濟部也公布6月外銷接單，年減達到25%，這顯示股市一隅的熱鬧不能掩蓋整體環境的寒冷，而且訂單衰退有全面性，各地域基本都是同步衰退，這凸顯目前股價與景氣的乖離。另一方面，在美股財報公布後，7月下旬至8月上旬將是台股重要公司財報與法說旺季，從台積電（2330）的表現可以預期台股財報也不甚樂觀，故股價下調機會大。