中科歡慶20歲生日 友達、台積電獲頒「園區貢獻獎」

中科管理局今(21)日以「中科20 堅若磐石」為主軸，慶祝中科園區成立20週年，在上百家廠商CEO代表、大學校長、研發長等約250位來賓見證下，共同慶賀中科榮載20年的日子，共享中科成長的喜悅，也祝福中科邁向下一個永續的嶄新里程碑。

中科管理局同時頒發「園區貢獻獎」，獲獎者包括友達（2409）、台積電（2330）等廠商，以及和大（1536）集團董事長沈國榮、中科管理局第一任局長楊文科、中科推手陳明德等人，表彰對園區具體的貢獻，感謝其對於中科的開拓與促進產業的永續，功不可沒。

中科管理局長許茂新指出，回顧20年來，園區首家廠商友達光電自2003年7月動土開始，全球科技產業蓬勃發展，中科恭逢其盛，園區內六大產業如半導體、光電、精密機械、生物科技等，扮演技術推升的重要角色，中科園區更在產、學、研各界共同努力下，創造各項優異的成果。

許茂新表示，中科在2021年產值首次突破兆元大關，2022年持續成長達到1.17兆元的亮眼成績；目前已引進236家廠商、累計投資金額達2.42兆元、就業人數超過5.6萬人，20年來辛勤耕耘所呈現的成果，都是在國科會的支持，及相關單位與園區廠商群策群力的成果。

為表揚園區廠商在創新研發方面的持續精進，20週年慶亦同時頒發優良廠商創新產品獎，包括光電、精密機械、生物科技、通訊等四大領域11組獎項，共有友達光電、達運精密（6120）、曜凌光電、優美特創新材料、華凌光電、麗特絲、均豪精密（5443）、友威科技（3580）、元翎精密（4564）、永勝光學及橙的電子（4554）等績優廠商，榮獲本年度創新產品獎的殊榮。

許茂新說，在國科會「2035前瞻創新、民主包容、韌性永續」的科技願景之下，中科將持續引進高值化新興科技產業，整合資源，驅動產業升級，厚植產業聚落。

目前，正在推動中科擴建二期，完成後可提供4,500個就業機會，創造近約5,000億產值；二林園區規劃循環經濟、風電維運、電動車、優質生技及農機等主題產業專區，亦朝多元發展的目標前進。

另外，中科實中國小部的校舍已動土興建中，將於2025年完工，屆時成為高中、國中、國小、幼兒園、雙語部完整的五部實驗中學。

中科管理局在台中園區也建置了全國首座資源循環再利用中心，將於今年底啟用，完成後區內每年可去化14萬噸的事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸，將是科學園區首創的循環經濟專區，全力朝智慧永續科學園區目標前進。