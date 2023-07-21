遊戲橘子大戰直播主「丁特」 橘子重申絕無廣告不實

遊戲橘子與網路直播主「丁特」因《天堂M》的遊戲機制問題訴諸法庭，士林地方法院於今（21）日一審宣判遊戲橘子應部分賠償予丁特。遊戲橘子今日發出聲明，再次嚴正重申，遊戲機制絕不存在廣告不實的可能，對判決表示強烈的遺憾。

遊戲橘子指出，遊戲產業其獨特性、複雜性需要一定的溝通過程，才能讓外界理解，為促使台灣遊戲產業的正向發展，遊戲橘子有義務持續向各界充分溝通，爭取社會對台灣遊戲產業有正確的認知，遊戲橘子也將秉持一貫的誠信原則，為台灣玩家提供優質的遊戲內容與服務。

遊戲橘子表示，訴訟過程中，遊戲橘子不斷強調二大原則。其一，遊戲橘子絕無廣告不實之行為，亦從未惡意更改遊戲中道具製作機率。其二，原廠會針對當地遊戲生態進行微調，這才是台韓兩版機制不同的主要原因。根據遊戲橘子與原廠的合約，遊戲橘子沒有設定或更改遊戲道具製作成功機率之權利。部分資深玩家曾受邀參加2019年12月所舉辦的說明會，辦理原因是原廠為了了解台灣玩家需求，而非廣告目的，且在說明會中原廠也清楚說到「可以期待台版推出的內容」，可見其版本獨立性。

遊戲橘子聲明指出，遊戲橘子客服人員曾於2021年8月27日、30日向丁特說明遊戲機制，根據通話記錄顯示，客服人員已清楚的向其說明台韓兩版的機率不同，但真正影響玩家權益的期望值，台韓兩版是相同的。

遊戲橘子也在法庭上說明，真正影響原廠決定調整台版機率的關鍵原因，是原廠針對台灣遊戲生態與玩家需求而進行在地化，故此設計出更適合台灣玩家的遊戲機制：「台版製作紫布僅需99個素材，而韓版則需201個素材」，進一步以遊戲直播主丁特使用80784個材料製作紫布為例，台版玩家期望可獲得的紫布比韓版玩家多0.7張，證實台版玩家將可以獲得優於韓版的遊戲體驗。

遊戲橘子指出，深知台灣遊戲產業的獨特、複雜與困境，我們將重新盤點並研擬更精要的論述，再對外說明下一步的可能性。相信關注本案的每一個人，都是同樣期望遊戲產業的進步。作為代理商的遊戲橘子，更是永遠以玩家為第一順位，我們深知，唯有與玩家們創造共榮共好的遊戲環境，才有機會實現永續經營的願景，損害玩家權益之舉絕非代理商之策。在此，遊戲橘子也一同呼籲丁特直播主回歸理性討論，讓更多的玩家一起參與改善台灣遊戲生態。