快訊

外資賣超289億元 賣超個股冠軍竟不是台積電

恩恩爸提告請求國賠1元被判敗訴 新北市府免賠原因曝光

他花23萬元買下「超亂囤積癖屋」 整理雜物竟意外賺進900萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊戲橘子大戰直播主「丁特」 橘子重申絕無廣告不實

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
知名實況主「丁特」（右）。圖／聯合報系資料照片
知名實況主「丁特」（右）。圖／聯合報系資料照片

遊戲橘子與網路直播主「丁特」因《天堂M》的遊戲機制問題訴諸法庭，士林地方法院於今（21）日一審宣判遊戲橘子應部分賠償予丁特。遊戲橘子今日發出聲明，再次嚴正重申，遊戲機制絕不存在廣告不實的可能，對判決表示強烈的遺憾。

遊戲橘子指出，遊戲產業其獨特性、複雜性需要一定的溝通過程，才能讓外界理解，為促使台灣遊戲產業的正向發展，遊戲橘子有義務持續向各界充分溝通，爭取社會對台灣遊戲產業有正確的認知，遊戲橘子也將秉持一貫的誠信原則，為台灣玩家提供優質的遊戲內容與服務。

遊戲橘子表示，訴訟過程中，遊戲橘子不斷強調二大原則。其一，遊戲橘子絕無廣告不實之行為，亦從未惡意更改遊戲中道具製作機率。其二，原廠會針對當地遊戲生態進行微調，這才是台韓兩版機制不同的主要原因。根據遊戲橘子與原廠的合約，遊戲橘子沒有設定或更改遊戲道具製作成功機率之權利。部分資深玩家曾受邀參加2019年12月所舉辦的說明會，辦理原因是原廠為了了解台灣玩家需求，而非廣告目的，且在說明會中原廠也清楚說到「可以期待台版推出的內容」，可見其版本獨立性。

遊戲橘子聲明指出，遊戲橘子客服人員曾於2021年8月27日、30日向丁特說明遊戲機制，根據通話記錄顯示，客服人員已清楚的向其說明台韓兩版的機率不同，但真正影響玩家權益的期望值，台韓兩版是相同的。

遊戲橘子也在法庭上說明，真正影響原廠決定調整台版機率的關鍵原因，是原廠針對台灣遊戲生態與玩家需求而進行在地化，故此設計出更適合台灣玩家的遊戲機制：「台版製作紫布僅需99個素材，而韓版則需201個素材」，進一步以遊戲直播主丁特使用80784個材料製作紫布為例，台版玩家期望可獲得的紫布比韓版玩家多0.7張，證實台版玩家將可以獲得優於韓版的遊戲體驗。

遊戲橘子指出，深知台灣遊戲產業的獨特、複雜與困境，我們將重新盤點並研擬更精要的論述，再對外說明下一步的可能性。相信關注本案的每一個人，都是同樣期望遊戲產業的進步。作為代理商的遊戲橘子，更是永遠以玩家為第一順位，我們深知，唯有與玩家們創造共榮共好的遊戲環境，才有機會實現永續經營的願景，損害玩家權益之舉絕非代理商之策。在此，遊戲橘子也一同呼籲丁特直播主回歸理性討論，讓更多的玩家一起參與改善台灣遊戲生態。

遊戲橘子 廣告不實 遊戲機

延伸閱讀

實況主丁特告贏遊戲橘子 橘子：將評估是否上訴

丁特告贏了！法官判遊戲橘子賠丁特784萬元 橘子急聲明：絕無廣告不實

柯文哲旋風十年再起！沒了太陽花 理工人與直播主都是「阿北」粉

高雄男120萬入手黃檜藝品 回家發現網路直播就有賣

相關新聞

遊戲橘子大戰直播主「丁特」 橘子重申絕無廣告不實

遊戲橘子與網路直播主「丁特」因《天堂M》的遊戲機制問題訴諸法庭，士林地方法院於今（21）日一審宣判遊戲橘子應部分賠償予丁...

實況主丁特告贏遊戲橘子 橘子：將評估是否上訴

遊戲橘子（6180）與網路直播主「丁特」因《天堂M》的遊戲機制問題訴諸法庭，士林地方法院於今(21)日一審宣判遊戲橘子應...

數位產業署結合地方文化特色 與4縣市共推5G多元應用

數位部產業署今（21）日提到，2023年至2024年將與宜蘭縣、嘉義縣、台南市及高雄市等四縣市共同推動「地方特色整合5G...

鴻海參展2023亞太永續博覽會 秀綠色智能與循環經濟願景

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）積極響應台灣的永續教育行動，自今日起至23日將於世貿一館參與台灣最大的永續嘉年華...

台積電美國廠4奈米量產延遲 專家：印證張忠謀看法

台積電美國亞利桑那州廠4奈米量產時程延至2025年，半導體產業專家表示，這顯示美國建廠難度高的實際情況，並印證了台積電創...

台積電法說震撼彈 看法更悲觀！魏哲家：AI能吃最大塊餅 但不敵總經疲軟

護國神山台積電（2330）在周四(7/20)舉行法說會，儘管市場期待AI狂潮能成為科技產業的救世主，但台積電總裁魏哲家直言，AI 需求強勁無法抵銷總經疲軟與終端需求不振的逆風因素，因此再度下修今年對晶圓代工產業及台積電的營收預估，若以美元計算，台積電全年營收預期將由衰退1～6%下修至衰退10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦