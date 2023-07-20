ADI攜手鴻海 打造車輛數位座艙平台及電池管理系統

全球半導體領導者Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)及鴻海（2317）今日宣布此次合作標誌兩家公司的重要里程碑，雙方將共同推動軟體定義、更永續、及功能更豐富的車輛，攜手邁向轉型之路，迎接汽車產業的嶄新時代。

ADI執行長暨董事會主席Vincent Roche表示：「全球汽車產業持續於半導體層面實現數位化 和差異化，以提供更個性化、更沉浸和永續的駕乘體驗。ADI很高興能與鴻海合作，共同創建 更智能的出行生態系統(mobility ecosystem)，並加速產業所需的突破性創新。憑藉雙方的專 業合作，我們的目標是加速汽車產業轉型，邁向對人類和地球更美好的行動未來。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「鴻海積極攜手國際夥伴打造產業生態鏈，為電動車技術 的發展及智慧交通創造更高價值。我們很高興能結合ADI在車用電子技術的優異性能，透過雙 方合作發揮綜效，提供滿足客戶需求的最佳解決方案，共同抓住潛在的商業機會。」

ADI的彈性硬體及強韌軟體解決方案，結合鴻海於電子設計、系統層級整合力及製造實力後， 將提供車輛平台可擴展性的潛力，顛覆汽車製造的未來，創造更愉悅和人性化的座艙體驗。ADI 的汽車電氣化產品組合--ADI RechargeTM，含括針對BMS、電力傳動和電源管理之系統 級解決方案，將實現更智能、更高效和更長續航里程的電動車;而先進資訊娛樂系統、智慧 座艙和自動駕駛等汽車座艙應用則將充分運用ADI A2BTM、Gigabit多媒體串行鏈路 (GMSLTM) 視訊鏈路和 SHARC DSP 等技術優勢。此外，ADI於邊緣處理方面之創新，對於協助複雜的汽車資訊生態鏈掌握軟體定義車之潛力更具價值。

鴻海科技集團始終堅定致力於重塑電動車產業，並推動互聯網領域的進步，ADI之技術則將協 助鴻海為客戶提供優質、高性能的產品和解決方案。鴻海在電動車產業的發展，以整車設 計、關鍵零組件、全球製造與高效供應鏈服務等全方位商務模式，將滿足客製化與快速開發 產品的需求。憑藉ADI之系統級解決方案、技術平台和工程支援，將使鴻海能為汽車客戶提供 極具競爭力和成本效益的產品，透過垂直整合的研發資源，加快產品進入市場時程(Time To Market, TTM)的目標。

因應全球邁向淨零碳排，ADI的電氣化解決方案旨在加速運輸和能源網的脫碳。ADI於電池、 電源和能源管理領域之領導地位，正協助實現電氣化生態系統之高效能、可靠和韌性運作， 包括電動車、儲能系統、輸電/配電、可再生能源發電等。ADI並與客戶合作，透過其於數位 處理和資料連接平台之領先優勢推動數位座艙和安全出行之革新，協助汽車更多功能應用和 自動駕駛/先進駕駛輔助系統 (ADAS)之推廣。ADI的創新運用了精密感測、邊緣處理、軟體和 無線技術，而能於感測器邊緣提供安全的見解，實現本地端、即時的決策。