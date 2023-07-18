宏遠興業榮獲2023亞洲企業社會責任獎與台灣永續行動獎

淨零碳排放已成為全球共識，各國政府、大型國際企業及環境組織等都致力於推動各個產業實現淨零排放轉型，遠東集團旗下宏遠興業（1460）超前佈署並制定減碳時程表，以實際作為積極布局2050淨零排碳，榮獲2023年亞洲企業社會責任獎（AREA）、台灣永續行動獎（TSAA）智慧淨零工廠-金級肯定，展現十足的韌性和創新性。

宏遠表示，公司擁有兩大優勢為「創新」與「一貫廠」。首先，宏遠作為一貫廠，具有完整的生產結構和垂直整合能力，在減碳路徑上具有獨特的優勢，相較於其他同業只能在減碳的某區塊進行改善，更具有效率和成效。

或利用異業結盟創造綠色生態供應鏈和綠色生產，能從頭到尾一條龍的減碳作為，對於打造綠色產品會有極大的優勢。此外，還從產品設計上開始考慮使用環保原料，如在生產上開發節能技術及在能源上使用綠色能源等，都可以大大減少產品碳足跡，讓2050淨零碳排能夠達標，提高綠色永續競爭力。

宏遠以綠色工業4.0製程和長期節電節水行動（用電量/營收減少53%，用水量/營收減少60%），每年節省92%冷氣用電共減少12,071噸碳排放量，為愛護地球盡一份心力。

宏遠興業運用智慧AI科技結合可視化的戰情看板，能夠及時提升生產效能，和工研院合作開發智慧電網可視化的方式，讓各單位清楚自己部門的用電量，使用設備保溫及廢熱回收系統，有效減少染色設備熱能散失，並利用冷熱交換原理，增加熱水的廢熱回收使用次數，為節省能資源耗用的最佳展現，此外也啟動宏遠永續3.0計畫，達成未來2050淨零目標。