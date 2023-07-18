快訊

賴清德將過境美國 布林肯：這符合一中政策 北京沒挑釁理由

基隆立委選戰爆黑馬 王拓子王醒之凌晨發文揭參選理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保證水電…台積高雄廠改2奈米 環差須補資料

聯合報／ 記者徐如宜林海／連線報導

本報獨家報導台積電規畫改變高雄建廠計畫，從廿八奈米成熟製程改為二奈米先進製程。高雄市長陳其邁昨表示，台積電年初提出希望將高雄廠製程改為先進製程，地方已與中央充分溝通，環差部分就等台積電補足相關資料，再進行後續行政程序處理。

經濟部長王美花昨天出席「二○二三行政院長與商業領袖座談會」會前受訪表示，台積電持續在台灣研發先進製程，主要產能也留在台灣。她說，台灣仍為台積電最主要的生產基地，台積電高雄廠也會改成先進製程。

王美花表示，目前為台積電法說會前的緘默期，相信台積電會在適當時機說明。而台積電在台投資將深化供應鏈等相關產業，「不僅對產業好，對台灣更好」。

陳其邁則說，有關製程改變，上次台積電有對外說明改成先進製程，一切都以台積電的說明為主，市府予以尊重。

陳其邁指出，台積電在整體布局所做的調整，市政府會全力配合，今年初台積電通知市府希望把製程改成先進製程，並提出水、電及環差等問題，市府也邀集相關單位充分溝通，用水、用電都沒問題；至於環差部分，就等台積電補足相關資料，再進行後續行政程序處理。

台積電 陳其邁 王美花

延伸閱讀

影／海洋派對登場 高雄國際帆船賽啟航

AMD 蘇姿丰將訪台 王美花：她將跟台廠密切交流

塑美貝大火　陳其邁致電王美花盼對加工區消防總體檢

郭台銘、經濟部臉書筆戰後續 王美花親上火線這樣說

相關新聞

台積3奈米 奪蘋果M3晶片新單

彭博資訊報導，蘋果最新自行研發的M3晶片可望在今年10月亮相，採用台積電3奈米製程生產。法人看好，M3晶片將是繼高階iP...

保證水電…台積高雄廠改2奈米 環差須補資料

本報獨家報導台積電規畫改變高雄建廠計畫，從廿八奈米成熟製程改為二奈米先進製程。高雄市長陳其邁昨表示，台積電年初提出希望將...

AMD 蘇姿丰抵台周四赴陽明交大致詞 再掀AI新旋風

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（17）日雖取消出席國立陽明交通大學頒授名譽博士學位活動，但她仍於昨天下午2時左右搭機抵台，陽明交...

聯發科董事長談科技應用 蔡明介：情感表達 AI難取代

進入AI時代，AI應用範圍愈來愈廣泛，聯發科董事長蔡明介表示，技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫...

台積電高雄廠導入2奈米 高市府配合

台積電高雄建廠計畫由原訂成熟製程，傳出因應AI商機，將改為更先進的2奈米製程，高雄市長陳其邁昨（17）日並未正面回應，僅...

蘋果M3晶片今年可望問世 欣興供應載板成為大贏家

蘋果最新研發的M3晶片可望今年10月問世，業界預期M3晶片設計層次將進一步升級，在堆疊更複雜下，M3晶片使用的載板面積將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦