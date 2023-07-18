保證水電…台積高雄廠改2奈米 環差須補資料

本報獨家報導台積電規畫改變高雄建廠計畫，從廿八奈米成熟製程改為二奈米先進製程。高雄市長陳其邁昨表示，台積電年初提出希望將高雄廠製程改為先進製程，地方已與中央充分溝通，環差部分就等台積電補足相關資料，再進行後續行政程序處理。

經濟部長王美花昨天出席「二○二三行政院長與商業領袖座談會」會前受訪表示，台積電持續在台灣研發先進製程，主要產能也留在台灣。她說，台灣仍為台積電最主要的生產基地，台積電高雄廠也會改成先進製程。

王美花表示，目前為台積電法說會前的緘默期，相信台積電會在適當時機說明。而台積電在台投資將深化供應鏈等相關產業，「不僅對產業好，對台灣更好」。

陳其邁則說，有關製程改變，上次台積電有對外說明改成先進製程，一切都以台積電的說明為主，市府予以尊重。

陳其邁指出，台積電在整體布局所做的調整，市政府會全力配合，今年初台積電通知市府希望把製程改成先進製程，並提出水、電及環差等問題，市府也邀集相關單位充分溝通，用水、用電都沒問題；至於環差部分，就等台積電補足相關資料，再進行後續行政程序處理。