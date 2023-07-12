台積日本二廠 傳明年動工

《日刊工業新聞》報導，台積電正規劃在日本熊本興建第二座晶圓廠，預計明年4月動工，目標2026年底前投產，初期以12奈米等成熟製程切入。

對於相關報導，台積電昨（11）日表示，目前處於法說會前緘默期，無法評論。市場盛傳台積電將在日本蓋第二座晶圓廠多時，如今日媒明確披露台積電日本二廠動土、量產與製程規劃，再度引爆話題，預料也將成為台積電下周四（20日）法說會上，法人關注的焦點。

台積電近期仍面臨半導體庫存調整壓力，10日公布6月合併營收為1,564.04億元，月減11.4%，也比去年同期衰退11.1%；第2季合併營收4,808.41億元，下探六季來低檔，季減5.5%。不過，台積電昨天股價並未受6月營收雙降影響，終場漲逾2%、收577元。

圖／經濟日報提供

台積電目前正在日本熊本興建旗下位於日本的第一座工廠，在日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支從原訂約70億美元拉升至86億美元，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓。台積電規劃，熊本新廠預定2023年9月完工、2024年4月投產並自同年12月起出貨。

台積電持有熊本新廠多數股權，並和客戶與日本官方合資，包含索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社分別投資該廠所屬的子公司JASM。該廠將生產包含22／28奈米製程，以及12／16奈米。

《日刊工業新聞》2月曾報導，台積電考慮在熊本建立旗下日本二廠，總投資估超過1兆日圓（74億美元），該媒體昨天進一步披露，台積電日本二座仍將落腳熊本，預計明年4月動工，目標2026年底前投產。不過，不像先前傳出台積電日本二廠會導入先進製程，《日刊工業新聞》預期該廠初期仍會以12奈米等成熟製程切入。

台積電董事長劉德音先前在股東會回應日本二廠建設計畫時曾表示，很多客戶覺得台積電在日本的產能仍不夠，將朝成熟特殊製程方向評估，目前沒有導入先進製程計畫；區域方面希望鄰近正在建設的熊本廠，至於政府補助也還在和日本官方討論。

日本官方近期仍積極爭取台積電未來在日本擴建新廠時，導入極紫外光微影設備（EUV），發展先進製程技術。業界認為，若後續日本官方加大補助力道且客戶需求進一步增強，台積電最快會在熊本廠2024年投產後，進一步評估後續先進製程投資的可能性。