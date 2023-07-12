鴻海重新申請印度半導體計畫

在與印度半導體夥伴Vedanta分手後，鴻海昨（11）日表示，目前將重新遞件申請在印度的半導體計畫，並尋找最佳合作夥伴，歡迎印度國內外利益關係人加入。

鴻海集團印度半導體夥伴Vedanta上周公開指出，將從其控股公司接管與鴻海合資事業的所有權，合資的半導體公司後續將完全改由Vedanta 100%持有。鴻海昨天以英文書面方式，回答外界對於分手Vedanta的質疑。

鴻海強調，仍致力於持續投資印度市場，並看到該國成功建立活躍的半導體製造生態系統，這需要花上許多時間。鴻海於2006年首次進入印度，「現在我們仍然在這裡，並期待與印度新興的半導體行業一起成長。」

針對與Vedanta分手，鴻海強調，雙方均同意分道揚鑣，這不是負面的，雙方都認識到該項目進展不夠快，存在著雙方無法順利克服的差距，以及與此計畫無關的外部問題。

鴻海強調，在印度從頭開始建設晶圓廠是一項挑戰，但鴻海致力在印度投資，同時大力支持政府的印度製造雄心，並建立多元的合作夥伴，以滿足利益關係人需求。至於是否需要減記與Vedanta合資公司相關的損失，鴻海回應「不需要」，該公司尚未向合資公司注入資本或固定資產。

鴻海表示，目前正努力遞件申請半導體和顯示器工廠生態系統的相關計畫。公司積極審視形勢，尋找最佳合作夥伴，並歡迎印度國內外的各種利益關係人，他們希望看到印度能夠更上一層樓，並補充鴻海世界一流的供應鏈管理和製造效率。