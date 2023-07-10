張忠謀92歲壽宴、張淑芬親自籌畫 想給他一個驚喜

台積電（2330）創辦人張忠謀今（10）日將歡慶92歲大壽，夫人張淑芬與台積電精心籌畫在台北設宴，由台積電董事長劉德音、總裁魏哲家作東，會中將安排台積電經營團隊與張忠謀談話，現場也將安排親友團表演，要讓張忠謀過個開心的92歲。

由於可能邀請總統蔡英文參加，且想給張忠謀一個驚喜，台積電幕僚對壽宴籌辦作業保密到家。

目前傳出設宴地點仍選在台北君品酒店米其林三星的頤宮，邀請的貴賓包括美國在台協會處長孫曉雅、鴻海集團創辦人郭台銘、聯發科董事長蔡明介、執行長蔡力行、工商協進會理事長吳東亮、宏碁執行長陳俊聖、宏達電董事長王雪紅。

據了解，為了今天的生日宴，夫人張淑芬親自張羅之外，還專門訂製禮服，幫張忠謀畫肖像畫、作成生日手冊，並準備壽桃送給來賓當伴手禮，分享長壽福氣。