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AI運算夯 鴻海旗下鴻佰衝刺太空運算與雲端遊戲領域

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

伺服器是發展人工智慧最重要的神經中樞，隨著全球數據使用量持續攀升，加上地緣政治帶來的生產重組，使得擅長整合的台灣伺服器業者，憑藉優良的設計能力、交付品質，以及世界著名的客製化配合度，一舉奪下全球八成以上的出貨量，樞紐地位不言而喻。而其中鴻海（2317）即貢獻了近五成的巿佔率，年營收超過1兆元。

鴻海伺服器業務主要由旗下最大子公司工業富聯（FII）負責，而工業富聯全資子公司鴻佰科技則是實際生產的事業單位。鴻佰不僅是最早進入巿場的先驅者之一，也培養了許多高科技人才，奠定台灣伺服器產業今日地位。

分析師指出，相較於其他伺服器廠的百家爭鳴，鴻佰低調潛行，早早與國際品牌及雲端服務供應商（CSP）合作，如與輝達的合作即可回溯至20年前。鴻佰集合一站式的產品設計生產、零組件、系統、到數據中心託管與運營，提供完整的AI產品與服務，與多數業者集中少數商品的經營模式有所區別。

早在2017年，鴻佰、輝達和微軟即合作推出全球第一台HGX AI伺服器，當時，以微軟為首的許多雲服務商，大量建置AI數據中心，也連帶孵育出2023年ChatGPT最佳的AI模型訓練場域。由於HGX-1廣受歡迎，也奠定了現今AI運算之基礎，推出次年即獲得了InfoWorld所遴選出之，年度技術獎 (Technology of the year)。

在滿足品牌商及CSP的自然成長之外，ChatGPT、Midjourney、Bard等生成式AI產品大受歡迎，對算力、頻寬、GPU、高容量儲存、先進散熱及節能需求激增，導致客戶對需求量的急迫性，已遠遠高過於成本考量。這也是即使2023年上半年伺服器產業傳出遭逢庫存壓力，而AI伺服器廠卻依然能夠逆風而行、創造新商機的原因。

鴻佰表示，伺服器產業是一個技術門檻較高的產業，與其說伺服器產業遭逢逆風，倒不如說是巿場需求快速位移。缺乏技術韌性及全球性佈局，的確有可能因為單一產品需求放緩，導致經營不如預期。

目前鴻佰伺服器製造產能，持續在亞太、北美、歐洲等地擴充，相信可以滿足客戶未來五年的需求。除此之外，鴻佰已規劃下一波帶動伺服器商機產品，範圍擴及雲端遊戲伺服器、車用移動伺服器，以及太空互聯網運算系統等應用領域。

全球伺服器產業從20年前聚焦於品牌伺服器、到10年前的雲端計算伺服器當道、及至於5年前，大步邁入高效能運算和AI伺服器的生產。相信未來全球數據中心依舊會不斷的擴容及更新，預計將會有超過60%的雲服務，都在執行AI的應用，正面推動AI伺服器的業務成長。

AI 伺服器 鴻海

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