鴻海旗下工業富聯換帥 鄭弘孟當選董座領新局

鴻海（2317）旗下工業富聯（Fii）今（7）日召開2023年度首次股東大會，投票選舉產生了第三屆董事會、監事會，而新一屆董事會也改選董事長，原董事長李軍旗卸任，將由原副董事長暨執行長鄭弘孟接任董事長一職，此次換屆選舉後，工業富聯董事會，由原來的6人增至7人。

據了解，鄭弘孟自2017年起擔任工業富聯CEO，帶領公司持續深耕數字經濟，積極布局算力市場，實現了對數字經濟產業五大類的全覆蓋，並在雲服務器、網路通訊、智能終端產品的智能製造及工業互聯網等核心業務保持領先優勢。

2022年，工業富聯業績再創新高，總營收首次突破5,000億元，達到5,119億元，較上一年增長16.45%；淨利潤為201億元，同比增長0.32%。憑藉其突出貢獻，鄭弘孟先後獲得「年度傑出科技創新領軍人物」「年度科技行業CEO」「年度責任商業領袖」等榮譽認可。

經過此次選舉，工業富聯第三屆董事會、監事會成員名單塵埃落定，其中，鄭弘孟、李軍旗、劉俊傑、丁肇邦當選非獨立董事，李昕、李丹、廖翠萍當選獨立董事，張佔武、陳紫華當選監事會非職工代表監事，而新一屆董事會除選舉鄭弘孟為董事長，也同時聘請鄭弘孟兼任總經理；此外，新一屆監事會選舉張佔武為監事會主席。