華邦電產能增提升 第2季營收季增7.4%

記憶體大廠華邦電（2344）今（7）日公布2023年6月合併營收為69.89億元，月增加13.9%，年減21.5%；累計2023年上半年合併營收為363.27億元，年減31.7%。

華邦電第2季合併營收188.11億元，季增7.4%，主因拉貨動能及產能同步提升。

董事長焦佑鈞日前對今年整體景向，提出景氣最壞情況已過，景氣將反彈回升，只是反彈力道還未明朗化，估計要等到8月會更明朗。但他強調目前市場各需求面已普遍回溫，華邦電今年營運可望逐季成長，下半年也會優於上半年。

焦佑鈞進一步指出，即使還無法掌握反彈力道，但他估手機端需求將率先反彈回溫。

焦佑鈞表示，過去一年半導體景氣下行，開始進行庫存調整，市況變得險峻，但經過一年，雖然干擾全球經濟地緣政治、戰爭、通膨、升息等變數尚未能完全緩解，卻呈現穩定局面，他對公司未來營運不感到擔心。

焦佑鈞說，去年下半年記憶體產業景氣反轉向下，公司在投片也立即採取保守因應，去年9月開始減產、第4季率先宣布減產三到四成。但現在華邦電已看到很多急單，雖然客戶端仍很輕鬆不急於備貨，呈現短單因應，但公司認為市況應會逐步回升，例如最先下修的手機市場，預料也會率先反彈回溫

焦佑鈞表示，手機換機潮比往年延長，是因疫情期間多數都將現金花費在防疫物資，雖一度造就電視、筆電等電子產品消費榮景，但解封後，消費者會優先花費在旅行，預料民眾慢慢回到疫情前的生活型態，壓抑近3年的手機換機潮終突會出現，接著各項應用還有AI帶來新應用爆發開來，記憶體產業很快會回到另一波上升循環。

焦佑鈞透露，原本擔心缺晶片的車用及伺服器現在訂單反而轉弱；至於市場看好電視需求回溫，他反而不好景氣會復甦，主因利率上升，房地產不漲將減少投資，換機需求不會被激發出來，這情況不僅台灣，大陸也是如此。

焦佑鈞說，華邦電就是因為看好未來需求會慢慢回升，因此從今年4月起，逐步調升台中廠產能一到二成；高雄廠也計畫6月開始試產最新的20奈米製程，為未來需求回升先備貨。