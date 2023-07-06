獨家／華碩組織調整第二彈！延攬前戴爾高管助攻伺服器

華碩（2357）組織調整第二彈，為衝刺AI伺服器業務，董事長施崇棠6月股東會透露會積極招兵買馬，7月1日組織調整時，伺服器部門也宣布新增生力軍，延攬前戴爾大中華區總經理朱培蘭加入，另伺服器事業部總經理金慶柏則榮昇華碩集團資安長，各兵將就位，力拼伺服器業績5年成長10倍。

華碩日前公布組織調整，系統產品事業群重新部署為3大事業處，包括消費性產品、手機、商用電腦事業處，7月1日生效，開放平台事業群（OPBG）其實也稍做微調，原旗下伺服器事業部總經理金慶柏兼任華碩集團資安長，7月起將專任資安長統籌集團資安重任，另7月起延攬伺服器圈資深主管朱培蘭加入擔任華碩副總裁暨資料中心事業處技術長。

華碩持續招兵買馬，日前才召回一批老將回鍋操刀伺服器業務，並將組織分為專攻品牌通路的伺服器事業部及專攻資料中心業務的企業解決方案事業部，期望兩團隊專責針對客戶屬性開發專用產品，後發先至搶下伺服器市場一席之地，華碩砸資源擴大伺服器部門人力，顯見重視程度。

施崇棠也重申，伺服器是華碩很重要拼圖，華碩會更積極投資把伺服器做起來，他更強調華碩不是要做過去的伺服器，要做資料中心未來需要的規格，華碩也將往新方向去攻城掠地。朱培蘭顯然就將負責資料中心客戶需要的未來規格主導。

據了解，朱培蘭英文名字是Paul，在伺服器圈有知名度，工作資歷超過16年，累積資歷囊括品牌及代工兩領域，除「DHL」戴爾、惠普、聯想外，也在廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）服務過，在代工跟品牌伺服器業務都有涉獵。

根據瞭解，除加入華碩前在戴爾任職，他也曾擔任聯想超大雲數據中心總經理，並在惠普擔任企業集團中國區伺服器事業部總經理，更早則在代工廠服務，曾任緯創海外業務總經理，並加入創立的緯穎擔任營運長，更早是廣達存儲業務部主管，因此伺服器圈內不少人都認識他，此次華碩延攬他加入，能否激發火花，也是華碩內部高度關注焦點。