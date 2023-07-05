新聞眼／全球破碎化 台積強化區域供應

台積電創辦人張忠謀昨天赴工商協進會發表專題演說，提出諸多反全球化事證，重申全球化已死。他的論述與台積電加速全球布局的戰略吻合，台積電相繼提出赴美、日本及未來規畫德國建廠，因應全球化已死，變成區域化或破碎化，台積電強化區域供應韌性，就近供應各國晶片的自主需求。

張忠謀昨天的演講，聚焦過去努力廿多年的全球化將消失，隨著既有的強權美國，不想被崛起中的中國大陸超越，打破好不容易建立起來的全球化分工體系，國家安全和經濟領先凌駕全球化之上，讓全球化死亡，未對未來全球半導體發展，再提出他的看法。

對照台積電全球布局，仍有張忠謀下指導棋的影子。台積電董事長劉德音和總裁魏哲家多次在法說會表示，台積電海外布局，是應客戶需求才規畫，也必須兼顧在取得政府補助及相關投資獎勵，符合成本效益才會進行；台積電資深副總兼人資長何麗梅則說，這是台積電可以招攬全球人才，成為國際級半導體公司的好機會。

主張全球化的張忠謀，自然不樂見反全球化破壞好不容易建立有效率的全球分工體系，但今年三月他與「晶片戰爭」一書作者米勒對談時，卻支持美國透過產業政策，讓大陸發展半導體腳步緩慢下來，也認同米勒所提，未來五年半導體供應鏈將走向中國及非中國製造兩極化，但張忠謀認為這會讓晶片成本升高，發展趨勢也會放緩。

半導體產業走向區域化後，台積電已表態將順勢每個地區生產成本差異，採取區域訂價，台積電也透過區域布局，提升晶片供應韌性。台積電手上仍握有一張王牌，就是掌握全球逾九成先進製程技術優勢，這些產能除了少部分未來可能釋出到美國或日本生產，但絕不會讓重心偏移，因為這是台積電維持全球領先最大憑藉。