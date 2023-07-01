台積：台日合作 實現一生懸命精神

全球前三大半導體設備廠日立先端半導體先端技術開發中心昨日舉行落成啟用典禮，最受人矚目的，就是台積電主導三奈米以下先進製程的研發大將章勳明，昨上台代表台積電向日立先端表達感謝。他說，半導體進入三奈米及二奈米後，挑戰愈來愈大，未來公司與半導體設備商的合作會更密切。

台積資深副總經理林錦坤指出，一座技術開發中心啟用，代表關鍵技術發展更向前邁進，是推動產業進步的動力，也代表日立先端科技對半導體尖端技術的關注及對客戶期待的積極回應。

因其深耕台灣，讓台灣半導體生態系的堅強和韌性更上層樓，林錦坤說，台積樂見該公司在台設立半導體技術開發中心的重要決定。他也期待隨著這座中心啟用，為日立先端與台積帶來更深厚的合作機會，並持續推動科技創新。

章勳明也說，自己從小對「日立」這個品牌印象深刻，附近有錢的鄰居家中都購買日立電氣，讓他羨慕，後來家裡省吃儉用，買了一台日立冷氣，讓他在火熱的高雄，能在乾爽舒適的環境好好讀書，並考上好的大學。

章勳明進一步說，後來進入台積電後，一直從事先進製程開發，對日立先端精益求精的工匠精神有了深刻體會。所謂「巧婦難為無米之炊」，沒有先進半導體設備，就不會有先進製程，更不可能大量生產新的晶片。

他接著說，台積電每一代製程都與日立先端緊密合作，各項製程都扮演關鍵角色，日立總部及台灣團隊和台積二十四小時不斷努力奮鬥，真正實現「一生懸命」精神。

章勳明進一步指出，日立先端半導體技術開發中心啟用，代表世界級半導體設備廠對台灣半導體產業發展深具信心。

去年十一月以來，國際大廠包括艾司摩爾、默克集團、科林研發、英特格相繼宣布擴大在台投資計畫；台灣應用材料及東京威力也宣布在台成立先進製程設備訓練中心。