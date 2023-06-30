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微星AMG特仕賽車 於比利時SPA 24小時耐力賽首次亮相

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星Mercedes-AMG Motorsport特仕賽車 於比利時SPA 24小時耐力賽首次亮相。微星／提供
微星Mercedes-AMG Motorsport特仕賽車 於比利時SPA 24小時耐力賽首次亮相。微星／提供

MSI微星（2377）非常榮幸地宣佈，在Crowdstrike SPA 24小時耐力賽事中將有一輛特別塗裝的Mercedes-AMG GT3賽車登場。這場賽事將於6月29日至7月2日在指標性的Circuit de Spa-Francorchamps賽道上舉行。這輛Mercedes-AMG 旗下AKKODIS ASP車隊的 87號賽車將參加Pro Cup組別的總冠軍爭奪戰，駕駛陣容包括Maximilian Goetz（德國）、Thomas Drouet（法國）和Lorenzo Ferrari（義大利）。

身為世界電競領導品牌，MSI微星科技非常期待與Mercedes-AMG Motorsport在賽道上的密切合作，首次進軍汽車賽事領域並參與一年中最重要的GT比賽之一。這場賽事將有超過70輛GT3賽車參賽，創下新的紀錄。

MSI微星科技身為電競產業的領航者，同時也是電競領域最值得信賴的品牌。早在今年六月初時，MSI微星科技在台北國際電腦展上正式宣布了與 Mercedes-AMG Motorsport 的全球策略結盟，MSI微星科技品牌將以官方合作夥伴出現在全球 GT的主要賽事中。透過此次的合作，MSI微星科技將會以突破設計、追求卓越和創新技術的高質量產品獲得更多賽車粉絲的青睞。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技與Mercedes-AMG擁有相同的核心價值和企業文化而策略聯盟，在遊戲與賽車運動中運用創新科技來突破極限是我們共同的堅定信念，我們深信Mercedes-AMG在MSI微星科技的加持下一定可以帶領著玩家和車手在賽道上迎向勝利。我們在24Hours of Spa賽事中緊密合作，也預祝車手們以最好的表現在這場激烈的賽事中拿下桂冠。」

「對我來說，SPA 24小時耐力賽是世界上最艱難的GT3 賽事。共有超過70多輛的賽車參賽，競爭十分激烈。基本上每圈都會受到干擾，你永遠無法放鬆，隨時都得頂著壓力。尤其是當你想超前爭奪位置時，你必須保持在排位賽中那樣的態度，每一圈都全力以赴，若能登台領獎那就是最巨大的成功了。去年，Mercedes-AMG車隊包辦了前二名的成績，我們很想重現這份榮耀。然而，正如我們在五月Nürburgring 24 小時耐力賽中所見，對手們的實力都非常強大，奪冠並不容易，尤其是在去年我們包辦了前二名後，大家對我們的期望非常高，我們會全力以赴，希望這將會是一個美好而成功的周末，我期待著能和賽車迷們一起享受這熱血的賽事氛圍。最後 , 我很榮幸能駕駛這輛首次亮相的賽車 - White

Dragon，它代表了MSI微星科技和 Mercedes-AMG 兩大品牌的全新關係。請大家聚焦賽道上的這輛白龍吧！。」 Mercedes-AMG的AKKODIS ASP 車隊87 號賽車手Maximilian Goetz說道。

微星Mercedes-AMG Motorsport特仕賽車 於比利時SPA 24小時耐力賽首次亮相。微星／提供
微星Mercedes-AMG Motorsport特仕賽車 於比利時SPA 24小時耐力賽首次亮相。微星／提供

微星 車手

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