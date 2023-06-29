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台積電美國廠徵才難原因曝！OpenAI 超敢給...年薪中位數破2,800萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電美國廠面臨徵才困境。路透
台積電美國廠面臨徵才困境。路透

台積電去年（2022）宣布在美國亞利桑那州建造2期晶圓廠，第1期晶圓廠工程預計2024年生產4奈米，第2期晶圓廠正在興建中，計劃生產3奈米，建廠同時也陸續徵才，不過卻面臨徵才困境，外媒報導分析台積電惡劣的工作文化、嚴格的標準以及長達數月的海外培訓要求，讓現有和未來的美國員工望而卻步。

根據美國《財星雜誌》（Fortune），台積電將在亞利桑那州的新工廠僱用4,500名員工，不過其招聘雄心卻與美國半導體行業發生了衝突。一名台積電工程師曾在美國人力資源網站「Glassdoor」留言抱怨自己已在辦公室睡了1個月，每天長時間工作12小時是常態，週末還得經常輪班，「這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷」；另一名台積電工程師也曾吐露，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備」。針對美國員工控訴加班與輪班制、管理嚴格，台積電董事長劉德音日前則在股東會上回應，「不願值班就不要參加這個產業」。

此外，國外薪資網站「Levels.fyi」的資料顯示，以工程師的薪資福利來說，台積電美國廠平均年薪約7.47萬美元（約新台幣234萬元），而人工智慧領域的薪資水準普遍較高，OpenAI公司工程師的年薪範圍約32.5萬 (約新台幣1,018萬元) 至137萬美元 (約新台幣4,294萬元)，中位數高達92.5萬美元（約新台幣2,899萬元），包含基本工資30萬美元及股票獎勵約62.5萬美元，整整比台積電高出許多，因此低薪亦是找不到人才的主要原因。

台積電美國廠薪資平均年薪約7.47萬美元（約新台幣234萬元）。圖／擷取自Levels.fyi
台積電美國廠薪資平均年薪約7.47萬美元（約新台幣234萬元）。圖／擷取自Levels.fyi

OpenAI薪資中位數高達92.5萬美元（約新台幣2,899萬元）。圖／擷取自Levels.fyi
OpenAI薪資中位數高達92.5萬美元（約新台幣2,899萬元）。圖／擷取自Levels.fyi

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