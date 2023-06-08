劉德音「不願值班別來這產業」！網笑了：懷念台灣又奴又便宜的肝嗎

台積電（2330）美國亞利桑那州廠美國員工抱怨加班與輪班制，台積電董事長劉德音對此回應「不願值班就不要參加這個產業」，一番言論遭到PTT網友狠酸「霸氣發言」，有網友笑稱「懷念台灣又奴又便宜的肝了嗎？看來美積電徵不到美國人，還要靠台灣人支援，這樣算利多還利空？」

財星雜誌（Fortune）日前報導，台積電一名工程師在人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷」。報導指出，台積電另一名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備」。

劉德音回應，不要求美國廠員工做事方法要一樣，這可以討論，但要求的是要遵守台積電的核心價值，台積電的核心價值是誠信正直、承諾、創新及客戶信任。他強調，「不願意值班的人就不要來參加這個產業，這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這產業有興趣」。

PTT網友狠酸劉德音「霸氣發言」，並笑稱，台積電只有一種企業文化，就是「只要聽話的人，不聽話就滾，不爽不要來，不願意值班就不要來」。該網友也擔心，劉德音的回應可能害美國廠徵不到美國員工，最後說不定得靠台灣人赴美支援，「那到底算利多還是利空？」

其他人則留言「霸氣，我就抖m，就是欣賞這一味」、「誰靠興趣值班」、「所以繼續派台灣人去美國生產嗎？」、「美國爸爸不吃你黃皮猴子奴隸制那套」、「不要在台灣的股東會講，有種去美國對美國人說」、「所以美國想要台積本土發展晶片根本不可能，沒那奴性」。

但也有網友力挺留言「美國人大概以為自己進來台積都是當高貴的RD不用輪班」、「半導體廠不是只有台積電要值班吧？」、「是啊，不爽不要去就好了」、「明知GG要輪班還投履歷，不就犯賤」、「說得很好啊，不想值班就不要去」。