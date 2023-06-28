美電動車新創公司LMC聲請破產 狀告鴻海

美電動車新創公司Lordstown Motors（ＬＭＣ）繼五月與鴻海撕破臉、互控違約後，在當地時間廿六日因未能解決和鴻海在履行投資承諾方面的爭議，在德拉瓦州聲請破產保護，並徵求買主，同時也向鴻海及集團旗下附屬公司提出訴訟，並在訴訟文件中表示因鴻海詐欺、不誠信、一再違反合約（Fraud, Bad Faith and Repeated Contractual Breaches），對Lordstown造成了不可挽回的傷害。

鴻海昨天回應，這段時間一直持正面態度與ＬＭＣ進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境，鴻海原希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前雙方尚未達成共識。對於ＬＭＣ宣布提告，以及對外聲明中關於鴻海的不實評論、惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益，鴻海也將暫緩後續的善意協商行動。

鴻海董事長劉揚偉近日接受英國國家廣播公司（ＢＢＣ）專訪時說，隨著美中關係交惡，鴻海設法「去風險化」，正重新布局部分供應鏈，並大舉押注電動車（ＥＶ），希望未來數年能拿下百分之五全球電動車市占率。沒想到劉揚偉的外媒專訪播出不到兩周，就傳出ＬＭＣ聲請破產並提告鴻海的消息。

外電報導，ＬＭＣ指出，鴻海的行為對公司及其未來前景造成重大損害，且由於鴻海造成這些重大且無法挽回的損害，Lordstown已在破產法院根據美國破產法第十一章，開始進行重組。

鴻海去年與ＬＭＣ完成代工生產製造協議及合資開發協議，取得位於美國俄亥俄州ＬＭＣ現有生產設備和代工廠。ＬＭＣ總裁Edward Hightower認為，工廠當時的預購價格反映了鴻海合約保證的預期收益，即鴻海將以各種方式支持Endurance皮卡車，鴻海也因此具備了開發電動車生態系的優勢。

但Edward Hightower如今提起訴訟指出鴻海無意履行承諾，特別是針對新車平台開發，「正如所述，鴻海只是利用其與該公司的各種合約安排作為工具，惡意破壞Lordstown業務，同時利用合作夥伴關係獲得資源、促進自己的商業利益」。

ＬＭＣ當時以二點三億美元將工廠賣給鴻海，並換得另外一億美元的投資款項，但從今年三月七日起，ＬＭＣ股價連五十三個交易日低於一美元，鴻海認定違反投資協議內容，宣布終止雙方的投資協議。

ＬＭＣ五月初發表公開信，警告可能被迫聲請破產，原因是與鴻海達成的一點七億美元投資協議存在不確定性。