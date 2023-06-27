力成與大陸江波龍電子簽約 將出售蘇州子公司70%股權

上市封測大廠力成（6239）今（27）日宣布，力成與深圳市江波龍電子簽署股權買賣協議，力成將以總價11億3160萬美元，出售其所持有的力成蘇州有限公司（簡稱力成蘇州）的70%股權予江波龍電子。

力成表示，力成蘇州成立於2009年，原為美國飛索（Spansion）的子公司，專注於手機使用多晶片積體電路堆疊多晶片封裝記憶體（MCP）的封測業務，力成收購此廠的目標是希望能成為提供大陸MCP封測內需的領導廠商，而為順應中國存儲產業鏈在地化的趨勢，力成希望為蘇州廠引進中國大陸當地投資者成為大股東，並協助蘇州廠拓展大陸客戶的封測業務。

江波龍電子主要從事Flash及DRAM記憶體的研發、設計和銷售，也是目 前力成蘇州的主要客戶之一。力成科技與江波龍電子希望藉由力成蘇州70%股 權交易，共同合作協助蘇州廠擴展在中國大陸的封測業務。

力成表示，依雙方約定的股權買賣協議，合約簽訂後，須等江波龍電子取得相關主管機關審批通過後才生效，並進行股權交割。本交易完成後，可進一步優化力成封測事業的組合，整合力成集團資源，持續投入並強化高階封測技術的研發及先進產能的建置，提升集團整體 的競爭能力，以滿足全球客戶對先進產品之高 階封測技術及產能之需求。

力成目前在全球各地已擁有超過 1萬8000 名的員工以及數座世界級的廠房並各自分佈在台灣新竹和竹南、中國蘇州、西安及日本等地區。力成科技於2021年在竹科興建廠房，投資金額逾新台幣200億元，同時在既有的生產基地導入使用先進製程產線，預計創造上千名高科技人才需求。