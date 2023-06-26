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百萬用戶受惠！中華電HiNet光世代300M網速升級不加價

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今（26）日宣布HiNet光世代300Mbps、500Mbps雙向對稱頻寬，網速升級不加價，新舊客戶同步升級，300Mbps每月千元有找，500Mbps每月1,099元，預估百萬用戶受惠。

中華電信表示，HiNet光世代300Mbps以上客戶數已突破百萬，象徵著國內高速寬頻時代的來臨，為滿足消費者在影音串流、智慧家庭、居家辦公、線上學習及雲端上傳的需求，中華電信HiNet光世代將在7月3日起同步推出「速在必行2.0」方案，網速升級為「雙向對稱頻寬」。

中華電信說明，「速在必行2.0」方案加速不加價，即300Mbps上傳速率從150Mbps升級至300Mbps、500Mbps上傳速率從250M升級至500M；網速升級適用原申租客戶，原租用客戶無需提出申請，將分批由系統自動升級，新舊客戶皆享有「雙向對稱頻寬」的網速，免費升級Wi-Fi 6全屋通乙台月租費零0元， Google One 100GB、Hami Video 影劇館+、電視館、防駭守門員、色情守門員等五選一。

中華電信表示，同步推出雙向對稱頻寬及MOD影視服務的「MOD家速方案2.0」，同時擁有飆網及影視服務，HiNet光世代300Mbps雙向對稱頻寬，搭配MOD影視服務，每月最低只要1,099元起。

中華電信 HiNet MOD

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