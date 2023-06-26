深度合作 凌華董座劉鈞兼任友達旗下達擎董事暨銷售長

工業電腦（IPC）大廠凌華（6166）今（26）日舉行股東會，凌華與面板大廠友達（2409）集團深度合作，凌華董事長劉鈞將出任友達旗下全資子公司達擎董事暨銷售長，協助達擎目前的顯示屏幕搭載工業電腦，提升產品銷售單價（ASP），在雙方進一步深度綁定後，達擎營運的起飛將同步帶動凌華銷售動能。

凌華去年營收117.18億元，每股純益為3.17元，大幅優於前一年度的0.55元，股東會通過配發現金股利2.5元，同時，由於劉鈞出任達擎董事暨銷售長，股東會也通過解除劉鈞競業禁止提案。

友達旗下的達擎主攻工、商業應用顯示器的銷售、研發及客戶服務，目前一年營收約350億元，隨著劉鈞出任達擎銷售長後，將進一步整合工業電腦產品，提升產品銷售單價。對凌華而言，由於公司是達擎IPC主力供應商，達擎營運起飛將同步帶動凌華銷售動能。

凌華規劃，銷往達擎的IPC將歸類在今年初甫成立的客製化事業。劉鈞定下目標，凌華2025年總營收300億元當中，將有70-80億元來自此單位。

劉鈞指出，營收能快速成長，主要是因公司與友達的整合發揮戰力，能解決客戶地緣政治效應的痛點，提供一站式服務，降低客戶採購成本，在市場上具備競爭力。

凌華今年5月營收10.1億元，月增19.2%、年增26.7%；累計凌華今年前五個月營收達47.36億元，年增15.2%，為同期新高紀錄。

展望後市，劉鈞指出，今年顯示運算事業部將是成長最大的單位，業績增幅可望高達三、四成，至於博弈、智慧醫療、工廠人機介面應用等業務也有成長。

友達目前是凌華最大法人股東，在凌華五席董事中，友達柯富仁、楊正義就占有兩席位子。友達除了投資凌華外，也入股另一家工業電腦廠鑫創電子（6680），友達藉著入股兩家工業電腦廠，攜手發展工控、智慧零售、智慧醫療、智慧交通，甚至是AMR自主移動機器人領域。