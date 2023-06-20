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台灣太空國際年會10月底首度登場 預計逾千人與會

中央社／ 台北20日電

打造太空發展整合平台，國家太空中心今天宣布，整合台灣低軌衛星產業聯誼會等重要產官學研組織，10月30日起舉辦一連5天的台灣太空國際年會（TASTI），預計參與人數將達1500人，期盼打造亞洲區具重要地位的太空領域盛事。

國科會責成國家太空中心（TASA）舉辦台灣太空國際年會，10月30日至11月3日在台北市南港展覽館2館登場。太空中心今天發布新聞稿指出，繼至去年已舉辦4屆的國際太空探索研討會（iCASE）後，今年更擴大活動規模為TASTI，以國際展會活動為標竿，打造一站式整合平台。

太空中心表示，活動凝聚台灣太空能量，讓各組織保有自身特色，同時合作規劃多種型態的活動，包含產業攤位、學術論文海報、產業論壇、國際研討會等；這不僅將是台灣太空領域最大規模的國際展會，更盼在亞洲區成為具重要地位的太空盛事。

太空中心指出，首屆TASTI即日起開放參與者及投稿人透過活動網站線上報名。此次盛會將聯合台灣太空產業發展協會（TSIDA）、台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）、台灣太空科學聯盟（TSU）、2023亞洲遙測研討會（ACRS2023）、國際導航衛星掩星觀測研討會（ICGPSRO）、台灣太空輻射環境驗測聯盟（TSRMA）等重要產官學研界組織及重大活動，共同舉辦。

依據國科會及太空中心規劃，今年的TASTI論壇與研討會的主題豐富多元，包括通訊衛星、衛星先進技術、立方衛星技術、新太空、太空韌性、太空運輸、全球導航衛星系統掩星/反射訊號技術觀測及相關技術應用、TSU衛星科學工作坊、太空產業論壇、太空法治與政策、學生立方衛星競賽等。

太空中心指出，乘著太空產業的蓬勃發展浪潮，台灣在國際太空產業中，扮演關鍵角色，此次TASTI將匯集來自台灣和國際太空發展領域的企業、科學、技術研究單位等精英人士，同時也在積極邀請國際太空領域的知名公司和重要人士參與，預計參與人數將達1500人。

太空 星系 國科會

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