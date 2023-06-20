訊連全新董事陣容出爐 和碩徐衍珍、大眾控簡民智接任

AI人工智慧領導大廠訊連（5203）今（20）日召開股東大會、並全面改選董事，而7名董事成員中，出現2張新面孔，分別為和碩（4938）技術長徐衍珍及大眾控（3701）董事長簡民智；訊連董事長黃肇雄透露，和碩是國內代工龍頭大廠，其產品線以硬體為主，與訊連競爭關係較低。

黃肇雄指出，公司希望待新獨董加入後，能將自身豐厚的硬體研發實力，提供不同角度的專業建議、帶給公司各式各樣的啟發，提升訊連的市場競爭力，也讓產品線佈局不斷擴大。而另一位獨董為大眾控股董事長簡民智（原大眾電腦），他也是攸泰、三希的創辦人，希望透過2位專家參與，能確實提升營收獲利表現。