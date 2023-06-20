中華電信5G創新應用 協助馬祖觀光產業升級

數位發展部今（19）日於馬祖地區舉行「電信普及成果與推動數位創新應用服務」活動，中華電信受邀展示離島網路韌性，中華電信表示，除了透過「海、陸、空」完整的多重網路備援（海纜、微波與衛星）連接台灣本島與離島強化網路韌性，亦搭配WebAR數位導銷的實際落地應用，用5G創新技術支援馬祖在地觀光推廣。

中華電信持續以實際行動投入資源於馬祖離島地區，布建「海、陸、空」多重網路備援，以網路代替馬路，讓離島民眾與本島居民一樣享有寬頻通訊服務，並以5G落地應用，協助在地觀光產業創新，開發潛在客源。

在連江縣政府積極推動下，馬祖近年以爆紅全球的藍眼淚、四鄉五島的海洋生態美景及獨特的戰地人文歷史風情，成為國人旅遊熱點，讓許多馬祖旅台鄉親和第二代返鄉，紛紛投入觀光產業與民宿經營，帶動連江縣人口增長。

而中華電信深耕馬祖地區電信服務經營，就是在地商家的後援。除了民宿必備的光纖網路，更與南竿、北竿、東引、莒光各知名民宿合作，提供輕量化WebAR應用導覽服務。民眾只需透過Web AR民宿立牌，即可以快速了解民宿資訊，民宿業者也能在各旅遊展時透過AR應用技術來展現民宿特色，以有趣的AR體驗加深民眾的印象。

隨著旅遊旺季到來，觀光景點行程規劃、專業嚮導深度導覽，皆需仰賴人員對當地的豐富知識及內涵。使用中華電信WebAR馬祖景點地圖小卡，簡單透過5G AR應用快速了解各區域的熱門景點背景知識，而且貼心設定導航位置，輕鬆且深入的暢遊馬祖。縣長王忠銘更扮演代言人，以縣長AR數位分身迎接活動貴賓，介紹馬祖在地特色及活動網站。為服務眾多遊客，即日起景點地圖小卡可在馬祖的機場、港口、馬祖民俗文化館、南竿遊客中心供民眾自由索取。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信積極配合政府電信普及服務政策，長期致力於偏鄉、離島之寬頻與行動建設，以縮短城鄉數位落差，讓馬祖地區軍民可以透過網路與世界接軌，並利用網路建構各類的網站及促進數位科技行銷與應用，拉近了馬祖與外面世界的距離，消除城鄉資訊接收的差距。

郭水義指出，藉由這次於馬祖展示5G WebAR數位導銷落地應用，期許能讓更多人體驗更豐富多元馬祖及其獨特的魅力，讓數位建設所帶來之機會紅利為所有國人所共享，馬祖地區居民通信權益更有保障，從而促進當地教育、健康照護與經濟觀光發展，提升生活品質。