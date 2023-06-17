唐鳳拜會英國上議院副議長 交流民主、建立技術合作

數位部長唐鳳於英國當地時間16日率團參訪英國國會，與英國對台貿易特使暨上議院副議長福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）會面，交流民主發展、台英技術合作等議題，唐鳳也參與第二場AI圓桌會議，與跨領域專家對談，就AI發展方向等議題進行深度討論。

唐鳳在英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）陪同下，與福克納勳爵會面，福克納勳爵曾任台英國會小組（APPG）共同主席，並多次率領議會代表團訪問台灣，長期推動台、英各領域之間的交流合作；唐鳳表示，透過本次會面交流，更加瞭解雙方的民主發展經驗，期盼進一步深化台英雙邊關係，促成更多技術合作。

唐鳳今天也參與第二場AI圓桌會議，以「web3與可信賴AI」為主題，與英國數位產業創新中心（Digital Catapult）、暗物質實驗室（Dark Matter Labs, DML）等跨領域專家展開對談。

唐鳳於會中分享數位部透過國際組織集體智慧計畫（CIP），與OpenAI、Anthropic等業界夥伴執行對齊大會（Alignment Assemblies）活動，獲得熱烈迴響，與會者分享AI公共化、資料民主化實作路徑，並討論如何藉由民生公共物聯網裝置，結合在地語言模型建構數位雙生系統，凝聚社區共融意識。

與會專家一致同意，推動可信賴AI需要全球政府、企業、學界與社會各界的合作，共同制定標準和指引、建立對話平台，促進知識交流，方能攜手開創安全、可靠的數位時代。