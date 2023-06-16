宏達電股東會 董座王雪紅：全力拓展元宇宙生態系

宏達電（2498）今（16）日舉辦股東會，由董事長王雪紅主持，她致詞時表示：

首先，我在這裡謝謝所有股東對HTC一直以來的支持。HTC自成立以來，就專注於創新、並致力於突破技術限制。過去七八年來更是全力投入了涵蓋VR、AR、AI、5G和Blockchain等關鍵領域，不斷地追求技術卓越、妥善保護用戶隱私安全，並秉持以人為本的理念，而實踐HTC的核心願景，那就是：以技術與人文相結合，釋放人們無限的想像力，打造一個賦有長遠願景的VIVERSE生態系。

我很佩服、也很謝謝各位股東們，和HTC有一樣的理念，這真的很不容易。尤其我們有些事業部至今一直都還在持續投資，尚未能夠全面獲利。但現階段的投資是必要的，因為唯有如此，我們才能開發出凌駕於世界其他公司的技術，成為首屈一指的企業。

VIVE系列是VR設備的先驅，全世界都公認我們有最好的硬體系統，今年年初推出的XR Elite，不僅輕巧且功能完整，將擴增實境AR與虛擬實境VR功能完美結合，而成為混合實境MR，在業界獲得許多肯定。而在五月發表的HTC U23 系列智慧型手機，也讓人十分驚艷。此外，虛擬製片解決方案Mars CamTrack，更獲得好萊塢與許多電影製片公司的好評並予以採用。

HTC積極地拓展元宇宙生態系，不管是平台、服務還是內容。從推出VIVERSE for Business，以模組化方法為企業用戶帶來創新的商業模式；到G REIGNS推出的5G專網解決方案，一卡皮箱就能在半小時內快速架設5G專網；還有我們的DeepQ專注於結合AI與醫療，為醫療照護領域帶來許多創新；更有我們VIVE Arts的全球性藝術計畫，以科技來賦予美術館及藝術家能力和創新；而VIVE ORIGINALS的沉浸式娛樂元宇宙平台BEATDAY，為人們創造具有文化價值的娛樂體驗，將科技與人文極致融合。去年我們也支援VRM聯盟的虛擬化身檔案格式標準，並成為元宇宙標準論壇的引領者。

足見我們不只在硬體上取得好成績，在軟體方面包括醫療、藝術、教育等領域也有很大的進展。美國商業科技雜誌《Fast Company》評選HTC為2022年最佳創新公司，今年年初推出的VIVE XR Elite在CES和MWC上更獲選為年度最佳展品，贏得國際30多個獎項。這些都再次證明面對高度變動的市場環境，HTC仍能持續提升營運績效、與創造市場競爭力。

我代表公司再次感謝各位股東的認同並投資我們的願景，請各位繼續給予我們最大的支持。謝謝大家。祝福大家身心健康、萬事如意！