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華碩：優化營運 600個職缺可轉調

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

華碩進行組織調整引發員工人心惶惶，華碩兩位共同執行長胡書賓、許先越昨天舉行記者會，說明組織調整將在七月一日正式生效，新事業單位主管會花一至兩個月時間重新檢視事業規畫、思考最適合的組織規模，預計九月才會有更進一步動作。在此期間，公司相當重視員工的溝通。

「一個組織無論身處順境或逆境，都要有隨時因應的危機感，並隨時審視組織內部的營運競爭力和即戰力」，胡書賓說，組織改組是看中長期競爭力及品牌價值。

目前華碩仍處於成長擴張階段，全公司有多達六百多個職缺招募，這些職缺也是受影響同仁的轉調空間，「找不到職能發展匹配的員工數，我們覺得是相當少的」，胡書賓說。

許先越則坦言，主管異動可能影響員工心情，但希望員工一起朝新目標衝刺。

華碩 手機 裁員

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