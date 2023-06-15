華碩遭疑裁員出面揭尚有600個職缺 「也是受影響同仁轉調空間」

華碩兩位共同執行長胡書賓、許先越今天晚間低調召開媒體說明會，說明華碩的組織調整，將在7月1日正式生效，但在生效前。胡書賓表示，華碩相當重視員工及同仁的溝通，這兩周已舉行至少四場溝通會議，新事業單位主管也會花一至兩個月時間，來review整個事業規劃，隨後認真思考最適合的組織規模。

「一個組織無論身處順境或逆境，都要有隨時因應的危機感，並隨時審視組織內部的營運競爭力和即戰力，」胡書賓說，組織改組並非只看短期、而是看中長期競爭力及品牌價值，希望最終達成品牌使命。

胡書賓坦言，PC動能備受衝擊，為此將系統事業群劃分為消費、商用（含原消費型Desktop及AIO）與手機三大產品部門，共同驅動未來成長，是為發揮最大綜效，整合不是為了裁員，而是為了優化營運。

胡書賓還信心喊話，強調華碩的營運仍處於成長擴張階段，有多達600多個職缺，只是事業單位的調整過程中，有些同仁會有異動，這600多個職缺也是受影響同仁的轉調空間，「找不到職能發展匹配的員工數，我們覺得是相當少的，」胡書賓說。

許先越則進一步補充，解釋電競電腦事業部整併電腦事業部，由張仰光掌舵。原因在於張仰光接手電競事業部後，從出貨成績看來，去年出貨量屢次超越競爭對手，位居市占第一，這幾年無論營收、獲利都有相當大的成長，因其有「優秀表現」，因此公司有意讓張仰光肩負更大責任，未來希望在市場有更好成績。

針對手機事業，許先越說，華碩的手機事業將整併商用電腦事業部，並由原手機負責人張凱舜掌舵。手機市場由美國蘋果獨霸，市占率高達八成，是因蘋果能創造自己的手機生態系和生命週期；三星則因坐擁集團奧援，能生產自己的零組件，透過垂直整合創造夠大的經濟規模和獲利。

許先越說，其他中國品牌手機因有龐大的中國國內市場，再受惠中國政府阻擋App Store，造就中國品牌手機的app軟體都由中國公司研發並嵌入手機後，讓手機廠商也能有巨大分潤。華碩認為，手機很難獲利這件事不是只看成果，還必須看是否有堅實的基礎，要把產品做到更好、符合客戶的客製化需求，能提供完整解決方案，這是商業模式成功因素，相信張凱舜有能力將華碩產品基本面、通路、合作夥伴關係，都往更成功的目標邁進。

許先越坦言，主管異動可能影響同仁的工作心情，但希望大家一起朝新目標衝刺，新部門主管會讓新部門同仁，能積極面對明年新目標及更高成長。

胡書賓說，電競品牌必須找到定位，華碩現在多數位居第二、偶爾會衝到市占第一名，希望品牌價值做到更好，能穩定居於第一。目前正在盤點組織運作和策略，因此必須優化整體營運，要更深刻連結市場和消費者需求。