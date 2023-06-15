威鋒宣布產品VL108取得USB-IF PD 3.1 EPR認證

高速傳輸晶片廠威鋒（6756）今（15）日宣布新產品VL108 USB PD 3.1 and DP Alt-mode 控制晶片率先取得USB-IF PD 3.1 EPR認證。取得協會認證的產品能確保品質與效能兼備，兼容市面上絕大多數的USB設備，提供極佳之效率與功耗。

威鋒表示， 隨著USB PD3.1規範的發布，USB-C的最大充電功率從100W提高到240W。過去，對於14吋以下的筆記型電腦來說，USB-C的100W充電功率已經足夠，但是對於需要高功率的15吋或更大型的筆記型電腦，如搭載獨立顯卡的機型，仍需依賴各家廠商專有的充電器，無法達到通用的環保精神。基於新的 USB PD3.1 EPR規範達成大功率充電器通用的目的，許多廠商將於年底推出具有新充電模式的產品，而威鋒電子在此推出VL108晶片方案，掌握相關商機。

威鋒電子DisplayPort替代模式晶片VL108高度整合USB PD 3.1和DP Alt-mode技術，支持最新的EPR大功率充電規格，適用於USB Type-C®周邊裝置，藉由Charge-through功能進一步強化了集線器的功能性。VL108的上行口整合了USB-C®充電功能，在USB4或DP Alt-mode的主機端輸出影像時，可同時供電給主機。VL108具有兩個USB-C下行口，在連接USB PD電源適配器充電時，也可連接USB-C裝置傳輸資料或影像。所有的接口都支援EPR大功率充電規格，實現高達48V 5A（240W）的充電效能。