快訊

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

助犯人在調查站廁所和情人「嘿咻」還幫把風、顧小孩 調查局組長涉貪被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣記憶體技術又有新突破 工研院與陽明交大共同發表

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院持續研發先進半導體技術。圖／工研院提供
工研院持續研發先進半導體技術。圖／工研院提供

工研院與陽明交大共同開發出新型記憶體技術，相較傳統記憶體不僅更快，還有低功耗、數據耐保存的特性，未來潛力應用除了電動車、AI，還有機會用在量子電腦及航太領域，讓台灣繼續在半導體領域保持世界領先。

工研院與陽明交大共同開發出新型記憶體技術為「新型單極化磁性記憶體Unipolar-MRAM」，相較傳統記憶體寫入資訊必須要透過雙向電壓來控制，新型記憶體只要單向電壓即可存取數據，因此具有更高存取速度、低功耗和更長的數據保持時間特性。

工研院指出，新型單極化磁性記憶體Unipolar-MRAM未來除了使用在物聯網設備、智慧手機、車載電子和人工智慧等領域，提供高速、低功耗的數據儲存解決方案，在量子電腦、航太領域等前瞻應用更是潛力強大。

工研院電子與光電系統所長張世杰表示，AI人工智慧、5G 時代來臨，快速處理大量資料的需求暴增，隨著摩爾定律持續向下微縮，半導體業者開始尋求成本更佳、速度更快、效能更好的解決方案，這次成功開發出的新技術，可讓台灣在國際上持續維持競爭力。

記憶體 工研院 半導體

延伸閱讀

全球瘋AI 高頻寬記憶體需求爆發

聯合大學攜手天宇、工研院 展示戶外型可擴充儲能系統

鈺創5月營收回溫 記憶體景氣本季落底

工研院第3屆創業競賽出爐 為新創公司提供資金及輔導

相關新聞

看華碩事件 童子賢：除非有性命安危 企業不應輕易裁員

和碩（4938）今（15）日舉行股東會，媒體詢問華碩（2357）組織整併、人力精簡ㄧ事，對此，和碩董事長童子賢不回應此事...

SEMI估2026年全球12吋晶圓廠設備支出 將達近1,190億美元新高

SEMI（國際半導體產業協會）今日公布最新《12吋晶圓廠至2026年展望報告》指出，預期在2023年下修後，全球用於12...

華通董座看第3季旺季效應營運漸入佳境 泰國廠拚2024投產

華通（2313）今（15）日舉行股東常會，董事長江培琨於股東會中表示，公司去年繳出了近20年來的好成績單，但今年面臨消費...

台灣記憶體技術又有新突破 工研院與陽明交大共同發表

工研院與陽明交大共同開發出新型記憶體技術，相較傳統記憶體不僅更快，還有低功耗、數據耐保存的特性，未來潛力應用除了電動車、...

不只高通英特爾 連BMW谷歌都來台灣會師聊6G！中華電信帶看「質變的3GPP」

被全球視為引領行動通訊技術標準革新的全球行動通訊標準組織3GPP（3rd Generation Partnership Project），周一(6/12)起一連5天，來台舉辦第100次全體會員大會，進行未來6G技術規範研商。 此次是3GPP首度將會員大會移師來台，吸引來自逾40國、約千位專家共襄盛舉，有利台灣廠商掌握行動通訊發展全貌。

總經仍困難重重 緯創林憲銘：地緣政治衝突毫無減少

電子代工龍頭緯創（3231）今（15）日召開股東會，董事長林憲銘指出，緯創近年不可否認確實有面臨很大的挑戰，而今年台灣的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦