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台灣記憶體技術又有新突破 工研院與陽明交大共同發表
工研院與陽明交大共同開發出新型記憶體技術，相較傳統記憶體不僅更快，還有低功耗、數據耐保存的特性，未來潛力應用除了電動車、AI，還有機會用在量子電腦及航太領域，讓台灣繼續在半導體領域保持世界領先。
工研院與陽明交大共同開發出新型記憶體技術為「新型單極化磁性記憶體Unipolar-MRAM」，相較傳統記憶體寫入資訊必須要透過雙向電壓來控制，新型記憶體只要單向電壓即可存取數據，因此具有更高存取速度、低功耗和更長的數據保持時間特性。
工研院指出，新型單極化磁性記憶體Unipolar-MRAM未來除了使用在物聯網設備、智慧手機、車載電子和人工智慧等領域，提供高速、低功耗的數據儲存解決方案，在量子電腦、航太領域等前瞻應用更是潛力強大。
工研院電子與光電系統所長張世杰表示，AI人工智慧、5G 時代來臨，快速處理大量資料的需求暴增，隨著摩爾定律持續向下微縮，半導體業者開始尋求成本更佳、速度更快、效能更好的解決方案，這次成功開發出的新技術，可讓台灣在國際上持續維持競爭力。
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