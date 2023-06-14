國科會生成式AI首次露臉 業界驚艷將組「大聯盟」合作

生成式AI迅速崛起，百業期待開發應用。國科會今（14）日發表可信任人工智慧對話引擎（Trustworthy AI Dialogue Engine，簡稱TAIDE）第一階段成果，包括聯發科（2454）、鴻海（2317）研究院、英業達（2356）、玉山金（2884）、國泰金（2882）等派代表出席。玉山金控數位長張智星表示，國科會「小而美的模型」，未來有助於營運提升。

台智雲總經理吳漢章表示，業界對國科會開發生成式AI基礎模型，很有興趣，也很有想法，本周內多家業者就會組成「大聯盟」，將配合國科會，針對未來公私合作，包括測試、發展不同面貌基礎模型先行討論。

聯發科創新基地總監許大山表示，國科會在四個月內開發出TAIDE 7B模型，「不可思議地快」；面對全球生成式AI迅速崛起，如果台灣不自己開發，掌握技術，別人絕不會釋放技術給台灣，創新最重要的就是「跑在前頭」，由政府帶頭做TAIDE的基礎模型就是明證；他形容，有了這個基礎模型，將會帶動很多創新，未來是「一個人就可以改變世界」。

張智星表示，金融界非常期盼將生成式AI變成金融界可以運用工具。若要自己發展生成式AI，以玉山金能導入計算力，估計要1.2年才做得出來，這尚未計入電費、或是重新訓練的成本。因此，看到TAIDE基礎模型問世，未來只要有足夠資料去訓練，並將可能錯誤資訊block（封鎖）住，進行調校（Fine-Tune），就可以訓練成玉山金想要的生成式AI。

他提及，銀行有很多敏感的資料，而且不能有誤，例如，民眾存款金額不能有任何錯誤，一有錯誤，銀行就得負責。玉山金曾試圖運用OpenAI模型訓練，但部分敏感資料仍不敢丟進去，並且發現，即便將很多資料倒進去訓練很久，效果不如預期。他認為，有國科會「小而美的模型」，反而符合業界需求，對營運提升有所幫助。