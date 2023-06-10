華孚子公司新廠動土估投逾25億元 2024Q3投產
機殼廠華孚（6235）今(10)日公告子公司華眾精密科技(馬鞍山)有限公司在上午舉行開工動土典禮，估計投資總額將超過人民幣6億元（折合新台幣逾25億元）。
華孚公告提到，因應新能源汽車市場成長，以及客戶對輕量化零組件的需求，華眾馬鞍山今日上午於馬鞍山市經濟技術開發區南部示範園區(當塗縣)土地舉行開工動土典禮。
華孚說，子公司華眾精密科技(馬鞍山)有限公司公告自地委建廠房土地面積為156畝，規劃主要建物10棟，建築樓板面積超過11萬平方米，估計投資總額將超過人民幣6億元。預計2024年第3季完工投產，年產能規劃為人民幣10億元。
華孚也說，加上前此投資的華孚(馬鞍山)及華譽(含山)，華孚科技於安徽省馬鞍山市將有三個廠區。
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