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華碩股東會 施崇棠引「末日博士」魯比尼觀點 評市場詭譎難測

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩今日舉行股東會，由左至右為財務長吳長榮、董事長施崇棠、副董事長徐世昌。記者吳凱中／攝影
華碩今日舉行股東會，由左至右為財務長吳長榮、董事長施崇棠、副董事長徐世昌。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日舉行股東會，華碩目標今年下半年營運重回正軌，於2023年的下半年度達成營收與獲利的年成長。展望後市，華碩董事長施崇棠坦言，詭譎難測是真，他引用著名經濟學家、市場人稱「末日博士」的魯比尼（Nouriel Roubini）觀點，分析今年總體經濟負面因素，並說與其形容魯比尼是「末日博士」，其實是「務實博士」。

華碩今日舉行股東會，會後施崇棠接受媒體提問，回應本季展望及下半年看法，施崇棠坦言，詭譎難測是真。

他說，大家稱呼魯比尼為「末日博士」，但我後來仔細看他的言論，其實不該說末日博士，而是務實博士。現在全球政府是用很多總經手段，以未來做代價、一直借錢，且很多負面因素同時發生，包含老年化、地緣政治，現在又擔心疫情的變化。

施崇棠坦言，下半年展望真的很難預測，我常跟華碩幹部說，我們應該要去看看真的需求資訊源頭，也就是消費者，要思考消費者在想什麼，願不願意拿錢出來消費，消費者會感受到不安全感，這才是預測需求的關鍵。

華碩今年在營業報告書中指出，公司預見2023年全球經濟更為難測，仍充滿變數及挑戰。施崇棠強調，「2023年上半年產業亂流仍多，華碩目標將設定於下半年營運重回正軌，於2023年的下半年度達成營收與獲利的年成長。」

回顧去年，施崇棠指出，2022年總體經濟及產業環境變化劇烈，地緣衝突、高通膨驅動貨幣政策的激烈調整、市場需求大幅反轉下修，均對企業內外部營運造成多項衝擊與挑戰。

華碩2022年因團隊設定具高度抱負心的成長目標，面對產業快速反轉及需求修正，導致營運壓力大增。施崇棠坦言，面對全球經濟的大幅震盪及需求下挫，必須坦承我們仍有企業資源不足及力有未逮的限制，也有我們於策略設定及營運應變管理上可臻完善的項目。

華碩 施崇棠 消費

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