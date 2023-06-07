劉德音：AI激勵 台積前景光明

台積電董事長劉德音昨天表示，輝達董事長黃仁勳電腦展來台掀起ＡＩ旋風，確實為ＡＩ更多應用帶來很大激勵，也讓台積電訂單增加，但推升台積電今年營收有限，台積電今年全年營收仍會負成長，但因應半導體庫存調整期拉長、全球不確定性因素仍未消失，台積電今年初提出的三二○億美元到三六○億美元的資本支出規畫，會趨向靠近三二○億美元邊緣。

劉德音在股東會提到，生成ＡＩ的相關晶片，主要集中在伺服器，確實為台積電帶來訂單增加，不過占台積電比重不大，今年營收還是會跟前一次法說會所提一樣，會呈現負成長。

此外，俄烏戰爭及中國大陸疫情解封後需求不如預期，半導體產業庫存修正期比預期長，台積電今年資本支出會趨保守，今年初台積電提出今年資本支出介於三二○億美元到三六○億美元區間，預估會趨於下緣。

台積電總裁魏哲家在報告營運狀況時說，台積電本季營收介於一五二億到一六○億美元，約季減百分之六點七；毛利率介於百分之五十二至五十四。半導體產業景氣（不含記憶體）將衰退百分之四到六；晶圓代工業將衰退百分之七到九，台積電今年全年營收約衰退中個位數（負百分之四至六）；今年上半年營收將比去年同期衰退一成；整體半導體市場呈現緩步復甦，但第二季後將跨過業績周期低點，今年下半年業務會比上半年好。

劉德音表示，雖然生成ＡＩ尚未為台積電帶來明顯營收挹注，但未來發展卻是令人振奮。他強調ＡＩ應用不僅是帶動伺服器產業應用成長，英特爾及高通等大廠都表示，未來也會應用在手機、ＰＣ、物聯網及車用，這些晶片也多數會採用先進製程生產，正好是台積電的強項，所以台積電未來前景十分光明。

因台積電五月董事會通過每季配息由二點七五元增至三元，副總經理兼財務長黃仁昭表示，股息和資本支出有連動性，台積電的股利政策是可持續性、穩定，逐漸增加的，在資本支出很大時，重視持續性跟穩定；當資本穩定時會趨向逐漸增加。

至於這是否意謂台積電資本支出已過高峰期？劉德音說，不會像前幾年由一七○億美元拉升到去年三六三億美元那麼陡升，不代表今年或明年會降資本支出，應是進入較平穩階段。