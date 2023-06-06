「考驗果粉的時刻來了」 蘋果推最新MR頭戴裝置1台10萬元

蘋果 MR 混合式頭戴裝置 Vision Pro今（6）日正式於 WWDC 上亮相，在美國售價3,499美元起（約新台幣10.7萬)，預定明年初上市，此消息引發網友們熱議，有人表示：「真的是apple近年科技的集大成 有夠扯」，不過也有人表示：「3,499美元是考驗果粉的時候到了」。

此次蘋果首個頭戴式裝置亮相，該產品搭載12個攝影鏡頭，採用蘋果M2晶片及全新的R1晶片。同時 Vision Pro 也帶來全新輸入系統，使用者可透過眼睛的動作、手勢或聲音來控制這些應用程式；且最後搭載全新的虹膜辨識系統，增加隱私上的安全性。

有許多支持的網友表示：「說鬼價格的有點好笑，其實它各方面用料都算頂的了」、「不貴，但一般玩家用不到」、「能做到舒適又逼真。就算10萬真的會賣爆」、「還好啊，覺得這個貴真的不是產品的問題」、「蘋果這台用了5,000多個專利集大成賣這價錢確實很便宜」。

不過，也有許多網友無法接受：「3,499美元而且明年初才上市」、「很懷疑真實的效果有沒有這麼厲害」、「來看看這鬼價格要賣給誰」、「價格確實不是要打入平民市場」、「對於一般人而言大概就是個很貴的玩具」、「花十萬值不值得要想清楚」。

多數網友認為還是要等到實體出來後才知道：「VR這種東西要實際體驗後才知道」、「Apple整場發表會都是CG動畫 沒有呈現實際畫面」、「等出了看實際效果有沒有那麼神」、「實際效果一定沒有CG動畫那麼美好 有八成就很厲害了」、「沒實際體驗就在吹，粉絲濾鏡值得你擁有」。