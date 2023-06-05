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研華運用微軟Azure OpenAI 實踐高效智能製造

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）宣布，將 Azure OpenAI 整合至研華工業物聯網雲平台 WISE-IoT 中的智能製造解決方案 iFactory Solution，以加速數位轉型和推動智慧製造的未來發展，並期望結合兩家企業技術優勢，實現擴大產能而不增加工廠的目標，為製造業提供高效、智能的解決方案。

研華科技 iFactory 協理林世彰表示，Azure OpenAI本身就是對語言和程式碼有深刻理解的大規模、有生產力的 AI 模型，並能對各式應用提出最新的推理和理解能力；此次 WISE-IoT 將其整合運用至製造領域中，不僅為該領域帶來創新解決方案，更希望透過雙方技術能力，加速製造業的數位轉型速度，提升生產線的效率和質量，並進一步將智慧製造向前推進，為智慧製造領域掀起一股新浪潮。

Advantech WISE-IoT運用 Azure OpenAI，充分發揮 Azure OpenAI 生成自然語言文字的能力，讓使用者得以更快速地找到答案，提升整體自動化生產線的整體設備效能 OEE（Overall Equipment Effectiveness）並實現預測性保養；此外，藉由提供設備商提供完整的解決方案，降低設備的安裝和操作難度。當發生異常時，亦能快速定位問題，並將相關使用手冊推播並同時提供維修方法和步驟的提示。

研華 WISE-IoT 整合 Azure OpenAI 的功能包含：一、進行智能維護，包含提供重要支援、快速解決故障，以減少生產線停機時間：此將使得製造商能夠最大程度提高生產效率和整體設備效能（OEE），以最大化產量。

二、即時監測和決策支援：結合 OpenAI 和 WISE-IoT 的即時資料處理和監測技術，客戶即時取得工業設備和系統的生產參數和流程指標，做出快速決策，提升生產效率。創建互動式的數據可視化儀表板和報告，客戶直觀理解數據，與利益相關者分享洞察和見解。

三、先進的機器學習和人工智慧技術：WISE-IoT 提供 Data AI 的先進模型和演算法，使客戶能夠進行高級的資料分析、預測和模型訓練。與 WISE-iFactory 的工業智能解決方案相結合，降低設備安裝和操作難度，適用於工業領域的資料分析和預測，並提供維修提示和步驟；此外，亦可透過語意理解和人工智慧驅動的設備自動化，有效應用於不同場景。

研華 WISE-IoT 與 Azure OpenAI 攜手合作，完美整合語義分析和人工智慧驅動的數位轉型，以有效應用於各種場景，從而改變製造業的運營方式，不僅提高效率和生產力，同時為客戶帶來全新的製造體驗。未來 WISE-IoT 將持續深化 Azure OpenAI 的整合，進一步開發即時商業智慧和 AI 等多種功能，並計劃將此解決方案推廣至金屬精密加工、食品加工、汽車電子零組件和鞋業紡織等各個產業領域。

AI

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