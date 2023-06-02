宏碁：庫存鬧鬼已經過去了

中經院昨天公布五月經季節調整後的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）仍呈現緊縮，但國內兩大ＰＣ品牌廠都看好下半年的市況。宏碁董事長陳俊聖昨天說，預計第二季後會有新訂單湧入，下半年市況會比上半年好；華碩共同執行長胡書賓也說，第二季市況較第一季好，下半年應仍有季節性需求。

陳俊聖昨出席台北國際電腦展發表主題演講，他表示庫存終於回到健康水準，「庫存鬧鬼（haunted）這件事情已經過去了」。針對本業，他感嘆ＰＣ產業近年走勢有如「雲霄飛車」，需求退潮後開始進行壓力測試，公司倘若純粹靠銷售電腦，恐盈利困難，因此要靠旗下新事業發展。

陳俊聖舉例，子公司宏碁資訊已開始提供企業級生成式ＡＩ，將可提升各項工作的生產力；例如宏碁已將ＡＩ應用在醫療上，弭平醫療落差、城鄉落差；台灣半導體產業發展太快、人才不足，生成式ＡＩ也可望弭平人才需求落差，透過ＡＩ來完成更多工作。

展望今年，他說，電腦產業本來就是成熟產業且供過於求，宏碁對價格競爭早有心理準備，上半年表現可能不如去年同期，但下半年情況會較好，預計第二季以後有新訂單湧入，幸而庫存堆積問題已經過去。

胡書賓態度相對中性，他表示庫存堆積是整體產業問題，今年ＰＣ出貨量較去年，仍可能有百分之十至十五左右衰退幅度，今年整體需求疲弱，但下半年仍期待有季節性旺季效應發酵。

至於全球景氣何時能回穩，永豐金控首席經濟學家黃蔭基昨說，變數在美國與中國大陸。

他表示，美國升息衝擊消費及不動產市場，包括商用不動產指數與中小銀行指數都受到影響；另外，民主、共和兩黨雖然債務上限達成協議，但之後一定會支出緊縮，將影響經濟，甚至可能被降評，所以美國經濟是否停止往衰退方向走，先看升息是否停止，這是最重要的關鍵。