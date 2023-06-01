LED 照明晶片價格上漲 帶動全年 LED 晶片產值重回成長

2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持續低迷，導致上游LED晶片產業產能利用率降低，市場呈現供給過剩，價格持續下跌。據TrendForce研究，量價齊跌導致2022年全球LED晶片市場產值年減23%，僅27.8億美元。2023年隨著LED產業復甦，又以LED照明市場需求恢復最明顯，有望進一步帶動LED晶片產值回歸成長，預估可達29.2億美元。

LED商業照明是整體LED照明市場中回溫最快的應用，從供給端看，LED照明產業自2018年起進入低谷期，導致部分中小業者退出，其他傳統照明供應鏈業者也已轉型往顯示及其他高毛利市場發展，導致供給減少，庫存處於較低水位。

因此，近期部分LED業者進行漲價，主要漲價品項集中在照明類LED晶片，面積低於300密耳（mil²）以下（含）的低功率照明晶片品項漲價最多，漲幅落在3~5%；特殊尺寸漲幅最高可達到10%。TrendForce調查，目前LED供應鏈業者普遍有較強的漲價意願，除了欲漲價的業者開始變多，由於部分LED晶片業者訂單滿載，調漲的品項也有擴大趨勢，藉此減少虧損，同時主動減少低毛利訂單。

TrendForce分析，全球LED照明晶片主要供應商集中於中國大陸，近年隨著行業洗牌加劇，部分國際業者被迫退出LED照明晶片市場，中國大陸LED晶片業者也減少照明晶片業務比重，大部分仍留在市場的供應商，旗下LED照明晶片業務長期均處於虧損狀態。此次中國大陸市場低功率照明晶片率先漲價，短期來看是業者為改善盈利能力採取的舉措；長期來看透過調整供需平衡，提升產業集中度，逐漸使得產業回歸正常的過程。