2023大師論壇／龔明鑫：未來10年、20年仍是半導體黃金時代

由經濟日報、兆豐金控主辦的「2023大師論壇」今（1）日在台北世貿會議中心舉行，國發會主委龔明鑫專題演講時表示，存貨去化只是短期現象不用擔心，預估今年第3季，最晚第4季就會告一段落，當前更要關注的是，國際上一些大的經濟情勢格局正在發生改變，包括：數位轉型、全球供應鏈再一次重組、2050淨零碳排，台灣須有因應作為來面對未來的挑戰，而這當中可能還有很大商機。

龔明鑫今以「從全球經濟局勢看台灣展望」為題進行專題演講，近來輝達創辦人黃仁勳訪台掀起AI熱潮，龔明鑫指出，數位轉型若是未來國際競爭的基礎和來源，台灣科技產業將扮演關鍵角色，因為生產能量多在台商身上，半導體、5G、AI則是數位轉型的核心。

龔明鑫強調，未來10年、20年仍還是半導體的黃金時代，儘管這一年面臨供應過量，但相信需求很快就會趕上。因為，數位產業發展，幾乎都需使用半導體晶片，而能夠發揮效益則需要導入AI。

龔明鑫還提到，今年台積電（2330）的資本支出完全沒有減少，但其它競爭對手卻已經調降很多次，相信這一波存貨去化告一段落後，台積電跟他們的差距就會更大，而同樣的情形在2008年、2009年也曾發生過。

此外，龔明鑫也提醒，面對全球供應鏈再一次重組，台灣也應有所準備。過去所強調的全球化，以生產成本最低、貿易成本最低者，吸引供應鏈落地，但現在供應鏈布局、產業合作將比關稅減免重要，供應鏈重組的新邏輯，不僅考量國家安全及增加韌性，也須具備國際接軌及新秩序的因應能力，新型態區域經貿整合，也從市場進入拓展到數位經濟、勞工、環保、競爭等議題。

龔明鑫指出，幾個經濟數據亦顯示我國供應鏈結構正在改變，雖然目前美國對我國外銷訂單金額占比仍是最多，但我國赴主要國家投資金額則有很大轉變，去大陸投資金額愈來愈少，這即呼應供應鏈的移轉，預估2023年、2004年我國對東南亞的投資將會超過對大陸的投資。

另一個台灣也必須面對的國際經濟情勢新格局，則是2050淨零碳排，龔明鑫強調，這無可迴避，雖是嚴苛挑戰，但是也能創造非常大的商業價值。台灣將推動光電、風電、儲能及電動車四大供應鏈，預計至2030年政府將投入9,000億元預算，預計帶動民間投資4兆以上，創造約5.9兆產值及55.1萬個工作機會。

龔明鑫並表示，未來台灣將持續布局與美國在高科技和供應鏈的合作，並重視與歐洲在綠能永續和數位經濟等領域合作，以及新南向國家的基礎建設合作和海外供應鏈布局。