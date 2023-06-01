華碩胡書賓：PC 第2季需求優於Q1 下半年仍有季節性效應

PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長胡書賓今（1）日出席台北國際電腦展（ COMPUTEX 2023），針對PC市況，他重申，庫存已經不是華碩及整個產業的問題，現在面臨最大的問題仍是市場需求，而華碩第2季需求有比第1季好，到下半年應該仍有季節性需求，但基本上整年度的需求仍是非常weak（疲弱）。

胡書賓今日出席台北國際電腦展科技永續-創新實踐論壇，以「碳中和的趨勢與實踐」為題發表演說。會後接受媒體提問，針對PC業務下半年狀況回應。

胡書賓表示，目前狀況與5月初法說會時展望相當，庫存已經不是華碩及整個產業的問題，現在面臨最大的問題仍是市場需求。華碩第2季需求有比第1季好，到下半年應該仍有季節性需求，但基本上整年度的需求仍是非常weak，我們大概預期今年整個PC產業出貨量相對去年還是ㄧ個10-15%衰退。

此外，華碩今年擴大永續產品，推出全球首款碳中和商用筆電ASUS ExpertBook B9 (B9400)，以及全球最纖薄的碳中和OLED筆電ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304)，皆採用永續材料及獲得FSC Mix認證的包材，並使用自然型碳額度來抵銷剩餘排放。

相對於同業宏碁（2353）針對綠色永續產品單獨拉出「Vero」產品線，華碩未來是否也會跟進？對此，胡書賓回應，我們的策略比較不一樣，基本上所有的產品線都會把在碳中和電腦裡做的努力逐步引進去。

胡書賓分析，因為消費者已經熟悉華碩的產品像Zenbook、Vivobook這種命名方式，因為碳中和或者是降低碳足跡是一個全面性的，而不是只針對ㄧ個產品線；換言之，華碩未來的NB會持續擴大採用再生或回收材料，並擴展到其他產品線。