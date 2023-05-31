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輝達高端GPU將交由三星、英特爾代工？業內：有意與台積電議價

集微網／ 集微網

集微網消息，輝達CEO黃仁勳日前表示，輝達供應鏈將力求多元化，目前最高端的H100 GPU除台積電外，也將交由三星、英特爾代工。對此，業內人士研判黃仁勳這番言論其實是有意借此爭取與台積電議價。

據台媒工商時報報導，業內人士研判，黃仁勳本次拋出與其他代工廠合作的議題，其實有意借此爭取與台積電議價才是真的，此外，輝達受惠於2022年美國祭出的芯片禁令，直接限製輝達H100 和A100高算力GPU給中國大陸客戶，僅給予一年的緩沖期，預估於今年8月底截止，目前輝達芯片零庫貨，供貨要六個月才能交貨，且H100和A100高算力GPU訂單持續滿載，輝達的「轉單說」可能還要緩一緩。

近日外媒報導指出，用於AI的GPU幾乎全部由輝達製造，但隨著ChatGPT的爆發，對它們的需求激增遠遠超過了供應。輝達表示，它正在擴大供應以滿足不斷增長的需求。黃仁勳稱公司已經提高了H100的產量，這是其用於生成式AI的新型旗艦芯片。不過仍跟不上需求，服務器製造商及其直接客戶表示，他們需要等待六個月以上才能獲得輝達最新的GPU。

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