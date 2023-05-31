AI掀熱潮 徐旭東：明天開始穿皮衣...我的股價會上來嗎？

遠東集團暨遠傳電信（4904）董事長徐旭東今天主持遠傳電信股東會，會後媒體詢問對於對於周休三日、缺工及AI熱潮看法。徐旭東表示，大家都喜歡休假多一點，但台灣以生產為基主要慎重考慮，AI可望減少不必要人才，但未來缺的將是「知識工」。

近期台灣熱烈討論「周休三日」議題，徐旭東表示，講輕鬆來說，大家都喜歡休假多一點，台灣大部分是生產業，比較難調，服務業不同，台灣架構以生產為基礎，要慎重考慮。

而近期台北國際電腦展，NVIDIA創辦人黃仁勳在全球掀起一波AI熱潮，徐旭東認為，AI可以減少不必要的人力，如果往這個方向（AI）走，不會缺工，但會缺「知識工」。

徐旭東認為，企業及工業都在往上發展，而人才都需要訓練及調整，因此未來會缺的是「產業知識工」。

徐旭東也看好AI是「好事一樁」，今年AI特別熱，但不是一、兩句話可以解決，需要一套程序制度辦法，遠傳AI也做了很久，都要更努力，遠傳已經受惠AI產業鏈，幾乎都會有合作。

遠傳總經理則表示，電信業是服務業，加上近期遠傳與亞太電信（3682）整併，網路整併要找網路工班就難找，價錢就比較高，才能供需平衡，門市流動也比較難找人，會比較慢一點，但合併後人力資本相加會比較好。

至於黃仁勳都穿皮衣，徐旭東笑談，不知道明天開始穿皮衣，我的股價會上來嗎，穿什麼是另一件事情，我不準備改我的穿著，要見的人很多，見很多人都要鞠躬的。