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暗酸台台併？ 遠傳董座徐旭東：遠亞併沒有不愉快事情

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳董事長徐旭東。記者陳正興攝影／報系資料照
遠傳董事長徐旭東。記者陳正興攝影／報系資料照

電信兩大合併案台台併（台灣大哥大（3045）併購台灣之星）、遠亞併（遠傳電（4904）信合併亞太電（3682）信）正在公平會審議中，相較於台台併日前重新議價，台灣大大砍85億元，遠傳董事長徐旭東今日在遠傳股東會上暗酸「台台併」，徐旭東表示，遠亞併沒有不愉快事情，不像其他機構（台台併）價格沒談好，還要再談。

日前國家通訊傳播委員會（NCC）有條件通過電信兩大合併案，其中要求超額頻譜頻寬得處理（出售、交換或繳回），台灣大以繳回頻譜將增加成本等理由，向台灣之星大股東頂新集團重新議價，大砍85億元，讓市場愕然。

徐旭東表示，遠傳及亞太電信合併是兩個股東會的願望，雙方在合約進行中也沒有什麼不愉快事情，合併就是合併，不像其他機構（台台併），合併完，價格還沒談好，還要再談價格等等，這個是什麼商業的新方向嗎？我們也搞不懂。

遠傳總經理井琪則表示，公平會已經正式受理遠亞併，公平會非常敬業、也辛苦，雙方有很多互動，有很多資料補件並做足溝通，未來會正式呈報委員會評審，期待公平會可以在六月底，做出不禁止結合的處分，就是過關了，希望第4季可以訂下正式的合併基準日。

相較之下，公平會尚未受理「台台併」。據了解，公平會內部認定，電信兩大合併案申請，將以未來市場就是三家電信業者為目標審議，市場盛傳，不排除公平會可能先通過遠亞併，再通過台台併。

公平會 遠傳 股東會

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