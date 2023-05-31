快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

感謝母親教會他英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為輝達執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展演講，出席聯發科2023「旗艦科技 智領未來」記者會，依然以招牌皮衣現身。記者侯永全／攝影
圖為輝達執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展演講，出席聯發科2023「旗艦科技 智領未來」記者會，依然以招牌皮衣現身。記者侯永全／攝影

輝達執行長黃仁勳抵台後旋風熱潮不斷，不僅一舉一動受到矚目，更刮起一股AI旋風。黃仁勳最近身價才剛破兆，擠身彭博億萬富豪榜第37名，輝達市值今天盤中衝破1兆美元大關，成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。過去，黃仁勳曾在一場訪問中透露自己是「父母夢想和願望的產物」，在準備從台灣移民到美國之前，完全不會英文的母親還帶著他背英文單字，讓黃仁勳感性表示「我虧欠他們太多了」。

五年前，黃仁勳接受CNBC專訪時透露，「我是我父母夢想和願望的產物」，將自己的成就歸功於父母。在1960年代末期，黃仁勳30多歲的父親從台灣飛往紐約，參加冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計劃，那也是父親人生中首次前往美國，結束培訓後回到台灣，就下定決心要把黃仁勳和哥哥都送到美國。

在動身前往美國的那幾年，黃仁勳的母親親自教導兩個兒子英文，為出國作準備。黃仁勳說，「在當時，我媽媽根本完全不懂英文」、「每一天，她都會從字典裡隨機挑選10個英文單字，然後要我和哥哥拼出來給她聽，再告訴她字義是什麼」。

黃仁勳坦言，媽媽當時根本不曉得兩個兒子背出來的拼音，以及解釋給她聽的英文字字義是否正確，「儘管如此，我父親的夢想和我母親對我們成功的願望，最終把我們帶到了這裡」。黃仁勳當下感性表示，「我虧欠他們（父母）太多了」。

接受CNBC訪問的那一年，「富比世」資料顯示黃仁勳身家約56億美元，且截至該（2018）年5月3日輝達的市值已經超過1400億美元。如今最新消息指出，截至今年5月30日，黃仁勳的身家已經來到359億美元，相當於新台幣1.1兆，名列富比世全球富豪榜第34名。

輝達 黃仁勳 AI 富比世

延伸閱讀

爭取「台南囝仔」黃仁勳回鄉投資 議員：比照台積電設AI研發中心

黃仁勳來台演講逛夜市…NVIDIA上漲超過30％！ 專家：市值增加900個宏達電

AI競賽 輝達要英特爾跑快點

搭黃仁勳旋風 新光金董事林伯翰：新壽已提早布局AI

相關新聞

感謝母親教會他英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

輝達執行長黃仁勳抵台後旋風熱潮不斷，不僅一舉一動受到矚目，更刮起一股AI旋風。黃仁勳最近身價才剛破兆，擠身彭博億萬富豪榜第37名，輝達市值今天盤中衝破1兆美元大關，成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。過去，黃仁勳曾在一場訪問中透露自己是「父母夢想和願望的產物」，在準備從台灣移民到美國之前，完全不會英文的母親還帶著他背英文單字，讓黃仁勳感性表示「我虧欠他們太多了」。

暗酸台台併？ 遠傳董座徐旭東：遠亞併沒有不愉快事情

電信兩大合併案台台併（台灣大哥大（3045）併購台灣之星）、遠亞併（遠傳電（4904）信合併亞太電（3682）信）正在公...

AI掀熱潮 徐旭東：明天開始穿皮衣...我的股價會上來嗎？

遠東集團暨遠傳電信（4904）董事長徐旭東今天主持遠傳電信股東會，會後媒體詢問對於對於周休三日、缺工及AI熱潮看法。徐旭...

和碩童子賢：美中關係緊張 產業必需針對四面向做出選擇

和碩（4938）聯合科技公司董事長童子賢表示，美中關係緊張，產業必需針對合作對象、技術、訂單和工廠來源做出選擇。他認為，...

如何看景氣？遠傳董座徐旭東：樂觀一點

遠東集團暨遠傳電信（4904）董事長徐旭東今天主持遠傳電信股東會，會後媒體詢問對於景氣看法，徐旭東表示，大家樂觀一點，從...

富采董事長李秉傑：第3季營運將回升

LED大廠富采（3714）今（31）日召開股東會，會中通過不分派股利，對於後市營運董事長李秉傑指出，第3季由於旗下客戶將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦