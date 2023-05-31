感謝母親教會他英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

輝達執行長黃仁勳抵台後旋風熱潮不斷，不僅一舉一動受到矚目，更刮起一股AI旋風。黃仁勳最近身價才剛破兆，擠身彭博億萬富豪榜第37名，輝達市值今天盤中衝破1兆美元大關，成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。過去，黃仁勳曾在一場訪問中透露自己是「父母夢想和願望的產物」，在準備從台灣移民到美國之前，完全不會英文的母親還帶著他背英文單字，讓黃仁勳感性表示「我虧欠他們太多了」。

五年前，黃仁勳接受CNBC專訪時透露，「我是我父母夢想和願望的產物」，將自己的成就歸功於父母。在1960年代末期，黃仁勳30多歲的父親從台灣飛往紐約，參加冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計劃，那也是父親人生中首次前往美國，結束培訓後回到台灣，就下定決心要把黃仁勳和哥哥都送到美國。

在動身前往美國的那幾年，黃仁勳的母親親自教導兩個兒子英文，為出國作準備。黃仁勳說，「在當時，我媽媽根本完全不懂英文」、「每一天，她都會從字典裡隨機挑選10個英文單字，然後要我和哥哥拼出來給她聽，再告訴她字義是什麼」。

黃仁勳坦言，媽媽當時根本不曉得兩個兒子背出來的拼音，以及解釋給她聽的英文字字義是否正確，「儘管如此，我父親的夢想和我母親對我們成功的願望，最終把我們帶到了這裡」。黃仁勳當下感性表示，「我虧欠他們（父母）太多了」。

接受CNBC訪問的那一年，「富比世」資料顯示黃仁勳身家約56億美元，且截至該（2018）年5月3日輝達的市值已經超過1400億美元。如今最新消息指出，截至今年5月30日，黃仁勳的身家已經來到359億美元，相當於新台幣1.1兆，名列富比世全球富豪榜第34名。