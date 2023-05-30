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互動國際股東會 董事長鄭炎為榮退、傳承交棒黃文芳

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
互動國際數位股東會完成董事改選，其中創辦人暨董事長鄭炎為，因個人規劃請辭董事長職務，由大股東仲琦科技（2419）法人代表黃文芳接任。圖為鄭炎為。記者黃義書/攝影
互動國際數位股東會完成董事改選，其中創辦人暨董事長鄭炎為，因個人規劃請辭董事長職務，由大股東仲琦科技（2419）法人代表黃文芳接任。圖為鄭炎為。記者黃義書/攝影

互動國際數位（6486）今（30）日舉行股東常會，2022年合併營收為20.48億元，每股稅後純益5.43元，股東會通過每股配發5.3元。

互動國際數位股東會完成董事改選，包含改選4席董事及3席獨立董事，其中創辦人暨董事長鄭炎為，因個人規劃請辭董事長職務，由大股東仲琦科技（2419）法人代表黃文芳接任互動國際數位董事長。黃文芳同時也是明泰（3380）及仲琦科技董事長，以及佳世達集團網通事業群總經理。

互動國際數位表示，感謝鄭炎為董事長的貢獻與傳承，建立完善的公司文化及制度，成為互動國際數位最重要的資產。

鄭炎為自民國75年創辦仲琦科技集團，歷經37年時光，陸續帶領仲琦上市及互動上櫃，個人有感於已完成使命與責任，因此決定進行世代交棒傳承，也正式宣告由黃文芳董事長領軍的全新時代來臨。

展望2023年，互動國際數位表示，新任董事長黃文芳將運用大艦隊資源及優勢，整合網通事業群（NCG, Networking Communication Group）三家公司「明泰、仲琦、互動國際數位」，引領新艦隊啟航，發揮加乘綜效，持續力拼成長動能。

股東會

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