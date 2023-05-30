轉單效益發威 金寶陳威昌：客戶回流、下半年展望樂觀
代工大廠金寶（2312）今（30）日召開股東大會，總經理陳威昌指出，旗下菲律賓廠已全面設置完成、開始運作，順利獲得強勁的轉單效益；展望下半年，陳威昌表示，公司持續接到新客戶下單，帶動產能需求跟著增加，自己看好下半年業績表現回升，全年表現估持平去年。
陳威昌指出，金寶對全球景氣的看法，相較先前沒有太大的差別，持續透過佈局多元的產品線，讓營收有所斬獲，而泰國廠產能仍在分階段擴充，至於庫存方面，則已來到相對安全的水位，有看到客戶訂單回流。被問到何時為今年谷底？他說，自己希望第2季就是谷底，預估下半年景氣將有所好轉，隨著新的產品進入量產後，也會有比較穩定的營收貢獻。
針對媒體詢問「車用市場」佈局，陳威昌則透露，公司從未放棄車用產品方面的業務需求，並與集團企業展開合作，希望再過一陣子就可以有好消息釋出，不過由於還在起步的初期階段，今年的業績貢獻還是有限，預估最快要到第4季左右，才會開始進入量產，並對營收有實質貢獻。
陳威昌透露，下半年都會比上半年好很多，事實上金寶旗下與PC相關的像印表機、硬碟等，確實影響比較大，有些家電等消費型產品之前出現減少，主要是因為疫情來時全球消費力下降，不過現在已經開始回升；至於面對氣候變遷日益嚴重，公司將推行永續供應鏈管理機制，結合上下游夥伴接軌世界ESG潮流，全面提升自身產業鏈的價值。
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