臻鼎董座：下半年營運溫和復甦 全年營收力拚持平

全球 PCB 領導大廠臻鼎（4958）今（30）日召開股東常會。董事長沈慶芳在股東會上表示，雖然今年上半年在全球消費性電子需求疲軟之下，延長了產業庫存調整時間，使臻鼎營運面臨挑戰，但上半年將是營運谷底，下半年隨著客戶新品備貨旺季到來，預期將溫和復甦，力拚達成全年營收約略持平去年的目標。

他也指出，自 2015 年啟動 One ZDT 策略以來，臻鼎一直延續積極成長的步調，去年臻鼎 營收獲利雙創新高，全球 PCB 市佔率由前一年的 6.8%提升至 7.0%，中長期擴張腳步不變。

他提到，未來臻鼎將積極落實「佈局全球，發展高階」的營運方向，他強調，一方面因應客戶需求，在 生產基地做全球佈局，除了既有的大陸據點、印度廠、台灣先豐廠、及興建中的高雄廠之外， 也會在東南亞尋求新的生產基地。另一方面，公司將持續與世界一流客戶共同開發高階產品， 包括 AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、大數據、AI 等應用，不斷優化產品組合，擴大市佔率。

他也表示，今年雖然大環境不景氣，但也將是臻鼎蟄伏蛻變的一年，讓公司更能按部就班拉升新產能營運效率，例如深圳首座 ABF 廠在第一季進入小量產後，良率已與 tier 1 業者相當。 當各終端應用需求逐步回溫，並隨著客戶產品升級換代，目前建設中的幾座工廠將成為臻鼎未來持續成長的動能。